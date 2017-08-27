ارتفاع أسعار بريليانس v3 يهدد صدارتها لمبيعات الصينية

أحمد شوقيأعلنت شركة بريليانس البافارية عن طرح طراز V3 الرياضي، ضمن خطتها للاستحواذ على حصة من مبيعات السيارات الصينية في مصر. تأتي هذه الخطوة بعد طرح طراز V5، الذي تدهورت مبيعاته خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، لتتجمد عند 20 سيارة فقط مقابل 124 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي،



أحمد شوقي

أعلنت شركة بريليانس البافارية عن طرح طراز V3 الرياضي، ضمن خطتها للاستحواذ على حصة من مبيعات السيارات الصينية في مصر.

تأتي هذه الخطوة بعد طرح طراز V5، الذي تدهورت مبيعاته خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، لتتجمد عند 20 سيارة فقط مقابل 124 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 104 سيارات بنسبة انخفاض 84%.

يقول أحد موزعي سوق السيارات إن العامل السعري حاسم في تقرير مستوى الإقبال على السيارات الصينية؛ فإذا كانت الاسعار مرتفعة فإن الطلب يقل عليها لصالح الشريحة السعرية الأقل من السيارات الكورية واليابانية.

وأضاف أنه طالما كانت أسعار السيارة تدور حول مستوى 200 ألف جنيه أو أقل فإن العملاء يقبلون عليها أما إذا ارتفعت أسعارها لتتجاوز مستوى الـ 250 ألف جنيه فإن العملاء يبحثون عن بديل بين الكوري والياباني.

وأوضح أن تدني مبيعات السيارة بريليانس V5 يعود إلى أسعارها المرتفعة حيث تقدر حاليًا بـ 285 ألف جنيه مضيفًا أن الشركة لم تستفد من هذه التجربة حيث طرحت الطراز الجديد V3 بأسعار تبدأ من 260 ألف جنيه للفئة الأولى و270 ألف للفئة الثانية و287 ألف جنيه للفئة الأعلى من السيارة.

وأضاف أن هذه الأسعار مرتفعة بالنسبة للسيارات الصينية الأمر الذي سينعكس على مستوى الإقبال عليها.

وأشار إلى أن مبيعات السيارات الصينية تستجيب سريعًا للتغيرات السعرية فمع طرح الشكل الجديد من جاك S3 والذس شهد تغيرات جذرية من حيث التصميم الداخلي والمحرك والشكل الخارجي شهدت السيارة طلبا مرتفعًا لكن مع تحريك أسعارها تباطأ الطلب عليها من جديد.

ولفت إلى تحرك مبيعات جاك S2 بشكل كبير مع الخصومات التي طرحها الوكيل نهاية الربع الأول من العام الجاري لكن بعد رفع أسعار الفئة الأعلى منها إلى 214 ألف جنيه تراجع مستوى مبيعاتها مرة أخرى.