ارتفاع أسعار الموبايلات في مصر بنسبة تتراوح بين 40% و60%

تشهد سوق الموبايلات في مصر حاليا ارتفاعا غير مسبوق في أسعار أجهزة الهواتف وإكسسواراتها بنسبة تترواح من 40% إلى 60% – وفقا لتأكيدات عدد من تجار المحمول – على خلفية الزيادات المتتالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما تواجه الشركات والمستوردون في التعاقد على شحنات جديدة من الخارج ومشكلة تدبير العملة الأجنبية لاسيما بعد قرار البنك المركزي باشتراط فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين.

وبحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 24.6%، لتصل إلى 224 مليونا و532 ألف دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 297 مليونا و925 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وبدأ العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

يشار إلى أنه منذ بداية 2022 تراجعت مبيعات الهواتف على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية ومشاكل نقص الإنتاج وإرتفاع أسعار الشحن، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية .

وتعاني سوق المحمول في مصر من ظاهرة تعد الأولى من نوعها تتمثل فى قيام عدد كبير من الموزعين والتجار بفرض زيادات سعرية غير رسمية على أجهزة الهواتف المحمولة المباعة للمستهلكين تحت مسمى «الأوفر برايس» مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم حجوزات الوكلاء المحليين.

وقال موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية في سوق المحمول بمصر إن نقص الحصص الموردة من الشركات والوكلاء المحليين دفع التجار إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي بهدف تقليص الخسائر المالية لديهم والقدرة على سداد تكاليف التشغيل الخاصة بالفروع والمحلات التجارية.

وأكد في تصريحات لـ”المال” أن الشريحة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتراوح من “2000 إلى 3000 جنيه” هي أكثر الفئات التى تشهد أسعارها عدم استقرار من خلال قيام الموزعين والتجار بإقرار زيادات سعرية غير رسمية على الوحدات المباعة للمستهلكين تحت وطأة نقص المعروض منها محليًا.