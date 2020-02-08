ارتفاع أسعار الماشية.. والمربون يوضحون السبب

ارتفعت أسعار الماشية في الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية، وسجلت أسعار الأحجام الصغيرة 7 إلى 8 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف قبل فترة قليلة.

كما سجلت الأحجام المتوسطة 12 ألف جنيه مقابل 8 آلاف جنيه “تحت العشر” بينما قفزت أسعار الماشية اللحم إلى 22 ألف جنيه مقابل 15 ألفا بنسبة تقترب من النصف أيضا خلال الفترة الماضية بأوزان تتراوح بين 200 إلى 250 كجم للنوع الأخير.

وأكد محمد عبد السلام، من الشرقية، أن أسعار الماشية ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب انخفاض أعداد الرؤوس المطروحة للبيع، وكنتيجة لتوافر العلف الأخضر والجاف المتمثل في البرسيم والذرة والردة مما دفع بعض المربين لعدم البيع.

وأضاف أن السبب الثاني لارتفاع أسعار المواشي خاصة “التربية ” هي رغبة العديد من المزارعين في العودة لتربية الماشية مرة أخرى بعد التخلص من المواشي في فترة انهيار الأسعار التي طالت 2019 بالكامل .

وأشار إلى أن من يرغب في اقتناء ماشية بغرض التربية أو حتى التسمين أصبح يتطلب ذلك مبالغ أكبر من الفترة القليلة الماضية في ظل تحرك سوق الماشية.

يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أوقفت استيراد الأبقار الحية من السودان بسبب الحمى القلاعية، وكذلك الدواجن والماشية من البرازيل، علي خلفية تراجع أسعار الماشية بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين بعد ارتفاعات قياسية في 2017 وكان سعر الكيلو في الصعيد قد انخفض إلى 65 جنيها.

كما أكد محمود علاء تاجر ماشية من الشرقية أن أسعار الماشية الخليط عالية الجودة ارتفعت إلى 15 ألف جنيه مقابل 8 آلاف الشهور القليلة الماضية، ومن يرغب في اقتناء رأسين منها يجب عليه توفير 30 ألف جنيه حاليا .

وأوضح علاء أنه كتاجر ماشية لا يستطيع تدبير طلبات المزارعين والمربين الذين يرغبون في توفير ماشية بأسعار معقولة بغرض التربية

وأشار إلى وجود سبب آخر لارتفاع السعر وهو لجوء المربين لشراء رؤوس ماشية بأحجام صغيرة بغرض التسمين والبيع في موسم عيد الأضحي المقبل .