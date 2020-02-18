ارتفاع أسعار الماشية للمرة الثانية خلال أيام

ارتفعت أسعار الماشية في الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية، بشكل طفيف، وسجلت أسعار الأحجام الكبيرة التي تفوق الـ600 كيلو نحو 29 ألف جنيه تقريبا، مقابل 28 ألف جنيه بزيادة نحو 1000 جنيه للمرة الثانية في غضون الشهر الجاري طبقا لتجار ومتعاملين في الأسواق.

كانت الزيادة الأولى قد حدثت في مطلع فبراير، وتراوحت الزيادة الكبيرة من 2000 إلى 3000 جنيه لأوزان المتوسطة.

وطبقا للتجار فقد سجلت أسعار الأحجام الصغيرة ذات الـ200 كيلو جرام من 9200 جنيه مطلع فبراير إلى 9600 جنيه حاليا بزيادة 400 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الماشية المتوسطة التي تصل إلى 350 كيلو جراما من 16100 إلي 16800 جنيه بزيادة 700 جنيه (تحت العشر).

وأكد محمد أبو اسلام مربي ماشية من الشرقية، أن أسعار الماشية ارتفعت بشكل طفيف بما يتراوح بين 400 إلى 1000 جنيه في الرأس الواحدة نتيجة ارتفاع تكاليف التسمين.

وأوضح أبو اسلام أن السبب الثاني لذلك الارتفاع هو تمسك واحتفاظ المربين بقطعانهم بعد تحرك السوق ناحية الصعود منذ فترة بعد الانهيار الذي حدث في 2019 حتي مطلع العام الحالي.

وكشف محمود حجاج مربي ماشية من الأقصر أن ارتفاع أسعار الماشية كان متوقعًا نتيجة الخلل الذي حدث في السوق خلال الفترة الماشية، وهو ما دفع غالبية المربين للتخلص من القطعان خوفًا من السوق، ما أدى إلى تفريغه من رأس المال المتمثل في الماشية حتى الصغيرة منها.

وأوضح حجاج انه لا يوجد حاليا قدرة لدى المزارعين والمربين لإعادة بناء استثماراتهم مرة أخرى، نظرا لارتفاع أسعار الماشية وأن الوزن المتوسط ارتفع الى 16 الف جنيه على الأقل مقابل 8 آلاف في 2019، وهي بمثابة زيادة للضعف.

وأضاف حجاج أن أسباب ارتفاع أسعار المواشي خاصة “التربية “هي رغبة العديد من المزارعين في العودة لتربية الماشية مرة أخرى بعد التخلص من المواشي في فترة انهيار الأسعار التي طالت 2019 بالكامل.

وأشار إلى أن من يرغب في اقتناء ماشية بغرض التربية أو حتى التسمين أصبح يتطلب ذلك مبالغ أكبر من الفترة القليلة الماضية في ظل تحرك سوق الماشية.

يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أوقفت استيراد الأبقار الحية من السودان بسبب الحمى القلاعية، وكذلك الدواجن والماشية من البرازيل، على خلفية تراجع أسعار الماشية بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين بعد ارتفاعات قياسية في 2017، وكان سعر الكيلو في الصعيد قد انخفض إلى 65 جنيهًا.