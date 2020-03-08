ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق و400 جنيه زيادة في الأوزان الكبيرة

معدلات الإقبال على شراء الرءوس صغيرة الوزن حاليًّا مرتفعة؛ نظرًا لاقتراب موسم عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر أكبر موسم لتجارة اللحوم في مصر.

ارتفعت أسعار الماشية في الأسواق الشعبية؛ خلال الساعات الماضية، نتيجة انخفاض المعروض، حيث سجل سعر اللحم البقري 53 جنيهًا “قائم” بدلًا من 52 جنيهًا الأسبوع الماضي للسعر الاكثر شيوعا.

وسجل سعر اللحم الجاموسي 45 إلى 46 جنيهًا في الكيلو القائم، مقابل 43 خلال نفس الفترة، وقفزت أسعار الرأس اللحم مرتفعة الوزن بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 جنيه.

وأكد تجار، لـ”المال”، أن سعر الرأس المخصصة للتربية والتسمين ارتفع من 3000 إلى 3500 جنيه، مقارنة مع منتصف فبراير الماضي، مشيرين إلى أن سعر اللحم البقري الفاخر “القائم” ارتفع إلى 56 جنيهًا في الأسواق ويصل في بعض الأحيان إلى 60 جنيها في أفضل الأوزان التي تتأرجح بين 200 إلى 250 كيلو.

وأوضح التجار أن معدلات الإقبال على شراء الرءوس صغيرة الوزن حاليًّا مرتفعة؛ نظرًا لاقتراب موسم عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر أكبر موسم لتجارة اللحوم في مصر.

سعر الرأس البقري الذي يزن 100 كيلو 6500 جنيه

ولفتوا إلى أن سعر الرأس البقري الذي يزن 100 كيلو، 6500 جنيه، وهي تعتبر من الأصناف عالية الجودة والتي يتم استخدامها في إنتاج الألبان أو التسمين.

بينما وصل سعر الرأس بوزن 150 كيلو مابين 8700 جنيه إلى 9000 ، وتراوحت أسعار الرأس وزن 200 كيلو إلى 13000 جنيه، والوزن الذي يصل إلى 300 كيلو إلى 16000 ألف جنيه.

وأكد محمد أبو إسلام، تاجر ومربي ماشية من الشرقية، أن متوسط سعر اللحوم البقري المتداولة، اليوم، 53 جنيهًا “متوسط الجودة“، ولحم جاموس بلدي 45 جنيهًا، والغنم 60 جنيهًا، والماعز 65 جنيهًا، والجملي 52 جنيهًا للكيلو القائم.

وأوضح أن سعر العِجل كبير الوزن ارتفع إلى 34.400 جنيه مقابل 34 ألف جنيه للأوزان التي تفوق 650 كيلوجرامًا، بينما تصل الأوزان المنخفضة إلى 13 ألف جنيه- 200 إلى 250 كيلو- بدلا من 12 ألف مؤخرا .

وارتفعت معدلات الإقبال على شراء ماشية التربية والتسمين (الأحجام الصغيرة) ذات أعمار تتراوح بين 3 و7 شهور، وذلك نتيجة اقتراب موعد عيد الأضحى الذي يحين بعد 5 شهور من الآن.

ويسعى المربّون لإدخال تلك الرءوس ضمن دورات تسمين، وبيعها في الموسم لجني الأرباح، وأيضًا نتيجة استقرار أسعار العلف نتيجة انخفاض سعر الدولار.