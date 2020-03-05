ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الماشية في الأسواق الشعبية، اليوم؛ نتيجة انخفاض المعروض، حيث سجل سعر اللحم البقري 52 جنيهًا “قائم” بدلًا من 49 جنيهًا أمس، وسجل سعر اللحم الجموسي 42 جنيهًا في الكيلو القائم، مقابل 40.

وأكد تجار، لـ”المال”، أن سعر الرأس المخصصة للتربية والتسمين ارتفع من 2000 إلى 3000 جنيه، مقارنة مع منتصف فبراير الماضي، مشيرين إلى أن سعر اللحم البقري الفاخر “القائم” ارتفع إلى 54 جنيهًا في الأسواق.

وأوضح التجار أن معدلات الإقبال على شراء الرءوس صغيرة الوزن حاليًّا مرتفعة؛ نظرًا لاقتراب موسم عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر أكبر موسم لتجارة اللحوم في مصر.

ولفتوا إلى أن سعر الرأس البقري الذي يتراوح بين 120 و90 كيلو، يتراوح من 7300 إلى 6000 جنيه علي التوالي، للأصناف عالية الجودة والتي يتم استخدامها في إنتاج الألبان أو التسمين، بينما وصل سعر الرأس بعمر شهر واحد إلى 5 آلاف جنيه، وتراوحت أسعار “البتلو” الجموسي بين 3500 و4800 جنيه، وذلك في أوزان بين 70 إلى 100 كيلو على التوالي.

وأكد محمد أبو إسلام، تاجر ومربي ماشية من الشرقية، أن متوسط سعر اللحوم البقري المتداولة، اليوم، 52 جنيهًا “متوسط الجودة“، ولحم جاموس بلدي 42 جنيهًا، والغنم 60 جنيهًا، والماعز 65 جنيهًا، والجملي 52 جنيهًا للكيلو القائم .

وأوضح أن سعر العِجل كبير الوزن ارتفع إلى 34 ألف جنيه للأوزان التي تفوق 650 كيلوجرامًا، بينما تصل الأوزان المنخفضة إلى 12 ألف جنيه- 200 إلى 250 كيلو- والبتلو 3000 جنيه في المتوسط (120 كيلو).

وارتفعت معدلات الإقبال على شراء ماشية التربية والتسمين (الأحجام الصغيرة) ذات أعمار تتراوح بين 3 و7 شهور، وذلك نتيجة اقتراب موعد عيد الأضحى الذي يحين بعد 5 شهور من الآن، ويسعى المربّون لإدخال تلك الرءوس ضمن دورات تسمين، وبيعها في الموسم لجني الأرباح، وأيضًا نتيجة استقرار أسعار العلف نتيجة انخفاض سعر الدولار.