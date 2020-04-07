ارتفاع أسعار الماشية فى الأسواق والكيلو الحى يسجل 56 جنيها

ارتفعت أسعار اللحوم القائم الفاخرة رغم إعلان وزارة الزراعة عن استيراد عشرات الآلاف من الرؤوس المعدة للذبيح في توقيت موسم شهر رمضان وعيد الأضحى، بخلاف استيراد آلاف الأطنان من اللحوم المجمدة والمبردة والكبدة.

وطبقا لعدد من التجار فإن أسعار الماشية عالية الجودة ارتفعت جنيهين في غضون أسبوع، وسجل الكيلو 56 جنيها مقابل 54 للأوزان 500 كيلو فما فوق لتكسب الرأس 1000 جنيه كحد أدنى.

وأوضح التجار أن سعر الرأس متوسط الجودة التي تتراوح بين 350 إلى 400 تبلغ 54 جنيها للكيلو ، بينما استقر سعر اللحم السوبر بوزن 200 كيلو حتى 320 إلى 60 جنيها .

وأكد تجار فى الأسواق أن سعر العجول الصغيرة ذات أوزان 60 إلى 80 كيلو تتراوح من 4100 إلى 4600 جنيه ، بينما سجلت أسعار الأبقار المنتجة للألبان ما بين 13000 إلى 20 ألف جنيه .

ويتراوح الرأس البقرى بين 120 كيلو إلى 100 كيلو من 7600 إلى 6500 جنيه على التوالى، للأصناف عالية الجودة، والتى يتم استخدامها في إنتاج الألبان أو التسمين، بينما وصل سعر الرأس بعمر شهر واحد إلى 5 آلاف جنيه.

بينما تراوحت أسعار “البتلو” الجاموسى ما بين 3500 إلى 5000 جنيه، وذلك فى أوزان بين 70 إلى 100 كيلو على التوالى.

وأشار محمد أبو إسلام، تاجر ومربى ماشية من الشرقية، إلى أن متوسط سعر اللحوم البقري المتداولة اليوم 54 جنيها “متوسط الجودة”، جاموس بلدى 51 جنيها، والغنم 65 جنيها، والماعز 70 جنيها، والجملى 55 جنيها للكيلو القائم.

وارتفعت معدلات الإقبال على شراء ماشية التربية والتسمين (الأحجام الصغيرة) ذات أعمار تتراوح بين 3 إلى 7 أشهر، وذلك نتيجة اقتراب موعد عيد الأضحى، ويسعى المربون لإدخال تلك الرؤوس ضمن دورات تسمين، وبيعها في الموسم لجني الأرباح، وأيضا نتيجة استقرار أسعار العلف نتيجة انخفاض سعر الدولار.