ارتفاع أسعار الليمون بشم النسيم.. واستقرار الخضراوات

الصاوي أحمد ارتفعت أسعار الليمون خلال الأيام القليلة الماضية، بمناسبة موسم شم النسيم، وسجل متوسط سعر بيع الكيلو 12 جنيهًا بدلاً من 8 قبل أيام، في بعض الأسواق وفقًا لتجار خضراوات وفاكهة في الأسواق. وترتفع معدلات شراء الليمون والبصل والخس…

الصاوي أحمد

ارتفعت أسعار الليمون خلال الأيام القليلة الماضية، بمناسبة موسم شم النسيم، وسجل متوسط سعر بيع الكيلو 12 جنيهًا بدلاً من 8 قبل أيام، في بعض الأسواق وفقًا لتجار خضراوات وفاكهة في الأسواق.

وترتفع معدلات شراء الليمون والبصل والخس والجرجير، خلال الفترة الحالية، بسبب موسم شم النسيم.

وسجل سعر ربطة البصل الأخضر جنيهان، والخس البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات للواحدة، والكابوتشا بـ4 إلى 4.5 جنيه للواحدة حسب الحجم والجرجير الربطة بـ50 قرشًا.

وفيما يتعلق بأسعار الخضراوات والفاكهة، واستقرت أسعار معظمها في السوق وتراوح سعر الطماطم بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة والفلفل البلدي /الرومي بين 10 و12 جنيهًا، والبطاطس 3.5 جنيه والبصل بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكوسة 8 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 6، والخيار 4 إلى 5، والثوم 4، والباذنجان 5، والملوخية 8، والجزر من 4 إلى 7، والبطاطا 3، والقلقاس 5، والبسلة 6.

ولفتوا إلى أن سعر كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات، وأبوسره بـ6.5، والتفاح بين 17 و20، والمانجو 15 و20، والفراولة 10، والرومان 15، والبلح من 6 إلى 7، والبطيخ تتراوح بين 10 إلى 30 جنيهًا، والكانتالوب بين 6 إلى 7، والخوخ من 10 إلى 12.