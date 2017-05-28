ارتفاع أسعار اللحوم.. والكيلو يسجل 150 جنيهًا

أحمد اللاهونى ارتفعت أسعار اللحوم اليوم، بالسوق المحلية بنحو 5 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز. وأرجع محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب مع أول أسبوع من شهر رمضان، فضلا عن زيادة أسعار "القبانى" إلى 59



أحمد اللاهونى



ارتفعت أسعار اللحوم اليوم، بالسوق المحلية بنحو 5 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.

وأرجع محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب مع أول أسبوع من شهر رمضان، فضلا عن زيادة أسعار “القبانى” إلى 59 جنيهًا للكيلو.

وفى سوق الدواجن، فقد شهدت أيضًا ارتفاعا طفيفا لتسجل 36 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 35 أمس، و38 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 23 جنيها لكيلو البلطى، المكرونة عند 80 جنيها، وتراوحت أسعار البورى بين 35 و40، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.