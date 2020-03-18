ارتفاع أسعار اللحوم بعد إغلاق أسواق الماشية بسبب «كورونا»

أكد تجار أن إغلاق أسواق الماشية في المحافظات سيساهم في استمرار ارتفاع أسعار اللحوم القائمة

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق بعد قرار وقف نشاط الأسواق الشعبية للماشية، وسجل كيلو اللحم البقري الفاخر 57 جنيها مقابل 55 الأحد الماضي للعجالي، كما ارتفع اللحم الجاموسي الذبيح إلى 48 جنيها مقابل 47 ولحم الأغنام استقر عند 60 جنيها.

وأكد تجار أن إغلاق أسواق الماشية في المحافظات سيساهم في استمرار ارتفاع أسعار اللحوم القائمة لأن الجزارين لن يجدوا ما يقوموا بذبحه وبيعه متوقعين أن ترتفع الأسعار أكثر خصوصا مع تذبذب حركة الاستيراد من الخارج واقترابنا مع شهر رمضان وارتفاع أسعار الدواجن والأسماك حاليا .

وقررت عدة محافظات غلق أسواق الماشية منذ أمس في محافظات المنوفية والدقهلية وغيرها تماشيا مع سياسة الدولة لتلافي تفشي وباء فيروس كورونا .

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأرجنتينى والبرازيلي 3480 والأوكرانى 3020 وطن فول الصويا 7500 جنيه وطن الجلوتوفيد المحلى 3500 وطن كسب الصويا الأرجنتينى 47 % 6500 جنيه .

وسجلت أسعار الماشية المخصصة للتربية بأوزان 180 إلي 200 كيلو ما بين 10 آلاف إلى 10 آلاف و500 جنيه في الأسواق، بينما تراوح سعر اللحم القائم ما بين 54 إلى 55 جنيها للكيلو مع نقص في معروض ماشية اللحم .

أسعار العجول الصغيرة

وأكد تجار في الأسواق أن سعر العجول الصغيرة ذات أوزان 60 إلى 80 كيلو تتراوح من 4000 إلي 4500 جنيه بينما سجلت أسعار الأبقار المنتجة للألبان ما بين 13000 إلى 20 ألف جنيه .

ويتراوح الرأس البقري بين 120 كيلو إلى 100 كيلو من 7600 إلى 6500 جنيه على التوالى، للأصناف عالية الجودة، والتي يتم استخدامها في إنتاج الألبان أو التسمين، بينما وصل سعر الرأس بعمر شهر واحد إلى 5 آلاف جنيه.

بينما تراوحت أسعار “البتلو” الجاموسي ما بين 3500 إلى 5000 جنيه، وذلك في أوزان بين 70 إلى 100 كيلو على التوالي.

وأكد وائل أبو إسلام مستثمر ومربي ماشية من الشرقية لـ”المال ” أن السوق يشهد احتفاظ عدد من التجار برؤوس الماشية وبحث التجار عن من يرغب بالبيع ، خصوصا مع إغلاق جميع أسواق الماشية واستمرار محلات الجزارة في العمل مما خلق فجوة بين العرض والطلب .