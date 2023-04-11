ارتفاع أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء11-4-2023

تفاوتت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 وسجل سعر كيلو الكندوز 230 إلى 320 جنيها والمفروم البرازيلي المجمد واللحوم 200 جنيه والضأن 350 جنيها واللحوم الجملية 240 جنيها والكبدة المجمدة بـ110 جنيهات والسجق البلدي 200 جنيه للكيلو.

وأوضح عدد من التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوح من 240 إلى 250 جنيها وكيلو لحوم الماعز 220 جنيها بدلا من 200 جنيه.

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري “قباني” تراوحت بين 130 و135 جنيها مقابل 120 إلى 125جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 115 و117 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 220 جنيها والسلاسل التجارية والسوبر ماركت 230 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز وغيره من أنواع اللحوم.

وقال التجار إن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيها للكيلو القائم والضأن 130 جنيها والجاموسي 105 جنيهات والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الأبقار اللحم 190 جنيها والعجلة اللحم بـ 115 جنيها والفحلة اللحم 105جنيهات.

وكشف التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و300 كجم بـ130جنيها و150كجم بـ135 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها، ووزن 150 كجم بـ125 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 125إلى 135 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأشار التجار إلي أن سعر العجول الصغيرة تراوحت من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 6.5 إلى 12 آلف جنيه.

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر كيلو اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب120 جنيه