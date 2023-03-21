ارتفاع أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-3-2023 والمفروم المستورد بـ 195 جنيها

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-3-2023 تزامنا مع شهر رمضان وسجلت اللحوم البرازيلي 200 جنيه بدلا من 190 جنيها للكيلو والمفروم ارتفع أيضا إلى 195 جنيها واللحوم البلدية 250 جنيها بدلا من 240 جنيها أمس واللحوم الجملي والضاني والماعز بين 200 جنيها إلي 220 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم والمفروم الجملي بـ 220 جنيها وكيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيها إلي 220 جنيها.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 115 إلى 120 جنيها للعجول البقرية السوبر والجاموسي بين 95 إلي 110 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 200 جنيه إلي 250 جنيها و السلاسل التجارية 220 إلى 300 جنيه حسب القطعية والكبدة البلدي بين 280 جنيها إلي 320 جنيها بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ اهلا رمضان 205 جنيهات للكيلو .

وأكد التجار سعر العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150 جنيها للكيلو القاءم و الضاني 130 جنيها، والعجول الجاموسي 105 جنيهات والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الأبقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم بـ110 جنيهات والفحلة اللحم 100 جنيه.

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم بـ 130 جنيها و150كجم بـ 135 جنيها.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم بـ 115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وكشف التجار أن سعر رأس البتلو عمر اسبوع ب4000 جنيه و15 يوما ب5500 و21 يوم تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيها و عمر 40 يوم ب 7500 جنيه.

ولفت التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألف إلى 60 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 65 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الشوادر والمنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ اهلا رمضان :200 جنيه إلى 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :150جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 200 جنيه إلي 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : تتراوح بين 205 جنيهات إلي 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 210 جنيهات

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر اللحوم الماعز البلدي : 200 جنيه

سعر البتلو المستورد بالعظم (أسترالي) :170 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 195-200 جنيه للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 170جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 200 إلى 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك :260 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

سعر كباب الحلة : 250 جنيها إلى 270 جنيها للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 300 جنيه للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ120 جنيها