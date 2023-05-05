ارتفاع أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 5-5-2023

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية والمجمدة والمبردة اليوم الجمعة 5-5-2023، وتأرجحت أسعار الكيلو القائم في البقري بين 130 إلى 135 جنيهًا، والجاموسي 120 جنيهًا بالمزرعة، طبقًا لعدد من التجار بالأسواق، في إطار دخول موسم التسمين الخاص بعيد الأضحى، وسط توقعات باستمرار الصعود.

وارتفعت أسعار الكندوز الفاخر إلى 300 جنيه، بدلًا من 280 جنيهًا للقطعيات متوسطة الجودة، طبقًا لأسعار محلات الجزارة والهايبر ماركت والمنافذ الثابتة والمتنقلة.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملية تدرَّج بين 220 إلى 250 جنيهًا، و الضاني 280 إلى 320 جنيهًا، والكبدة البلدي 320 جنيهًا، والماعز من 250 إلى 370 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي والخليط “قائم” تراوحت بين 132 إلى 135 جنيهًا للعجول البقرية، بارتفاع 3 جنيهات، والجاموسي 120 جنيهًا للكيلو.

وكشف التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 260 و280 جنيهًا، والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 220 إلى 380 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش سجل 180 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلًا رمضان 220 جنيهًا لكيلو اللحوم الكندوز، وغيره من أنواع اللحوم.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان تراوح بين 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو، والعجول الجاموسي 120 إلى 160 جنيهًا، والجاموسة اللحم 180 جنيهًا، وإناث الأبقار اللحم 200 جنيه، والعجلة اللحم 120 جنيهًا، والفحلة اللحم 110 جنيهات.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 135 جنيهًا، و300 كجم بـ140 جنيهًا، و150كجم بـ150 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 115 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ140 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ150 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه، والبتلو 13 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر البقرة الحلوبة تراوح بين 50 ألفًا إلى 65 ألفًا، بارتفاع 10 آلاف جنيه، والجاموسة 50 ألفًا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بالمنافذ: 220 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيهًا

سعر اللحوم بمنافذ أمان: 220 جنيهًا

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيهًا

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيهًا

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 210 جنيهات للكيلو

أسعار الكندوز البلدية: 280 جنيهًا إلى 300 جنيه

سعر البتلو البلدي: 280 جنيهًا للكيلو

سعر المفروم البلدي: 250 جنيهًا للكيلو

سعر السجق البلدي: 200 جنيه

سعر السجق المستورد: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي بـ130 جنيهًا.