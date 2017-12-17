ارتفاع أسعار اللبن السائب جنيهًا

الصاوي أحمد شهدت أسعار اللبن السائب زيادة بقيمة جنيه واحد ليسجل 11 جنيها للكيلو بدلا من 10 جنيهات الأسبوع الماضي. ووفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة سجل سعر لبن جهينة المعبأ 13.5 جنيها وبخيره عبوة 500 مل بـ6 جنيهات وعبوة لبن المراعي لتر بـ14 جنيها. وأكد بعض التجار أنه رغم زيادة إنتاجية الألبان خل

الصاوي أحمد

شهدت أسعار اللبن السائب زيادة بقيمة جنيه واحد ليسجل 11 جنيها للكيلو بدلا من 10 جنيهات الأسبوع الماضي.

ووفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة سجل سعر لبن جهينة المعبأ 13.5 جنيها وبخيره عبوة 500 مل بـ6 جنيهات وعبوة لبن المراعي لتر بـ14 جنيها.

وأكد بعض التجار أنه رغم زيادة إنتاجية الألبان خلال موسم الشتاء فإن حجم الزبدة المستخرجة تقل من عمليات التصنيع وبالتالي يرتفع سعرها الذي يؤثر علي سعر اللبن السائب.

وكانت “المال ” قد نشرت تقريرا عن ارتفاع أسعار منتجات الألبان التي بدأت بأصناف مشروبات الزبادي أو ما يطلق عليه “زبادو ” تبعه زيادات في أسعار عبوات الزبادي ذات الاستهلاك الواسع بحجم 105 مل حيث ارتفعت من 2.75 جنيه إلي 3 جنيهات للعبوة الواحدة مع استقرار باقي أسعار الأحجام الأخري وذلك منذ الأسبوع الماضي.