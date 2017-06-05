ارتفاع أسعار القمح الروسي إلى 186 دولارا للطن

خالد بدر الدينقالت شركة إيكار الروسية للاستشارات، التى تتخذ من موسكو مقرا لها اليوم الاثنين، إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي نتيجة استمرار المخاوف بخصوص تراجع محصول الصيف من القمح الروسي والأوكراني ليستقر سعر القمح عند 186 دولارا للطن.وخفضت وزارة الزراعة الروسية توق

خالد بدر الدين

قالت شركة إيكار الروسية للاستشارات، التى تتخذ من موسكو مقرا لها اليوم الاثنين، إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي نتيجة استمرار المخاوف بخصوص تراجع محصول الصيف من القمح الروسي والأوكراني ليستقر سعر القمح عند 186 دولارا للطن.

وخفضت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها في الأسبوع الماضي لمحصول الحبوب في البلد لعام 2017 إلى ما بين 100 مليون و105 ملايين طن من 110 ملايين في وقت سابق بسبب الأحوال الجوية غير المواتية ولكن من المتوقع تنفيذ العقود بإمدادات من المحصول الجديد.

وقالت وكالة الاستشارات الزراعية الروسية – سوف إيكون- إن سعر البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5 % زاد دولارا في نهاية الأسبوع الماضي ليرتفع إلى 187.50 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

وتتوقع وكالة سوف إيكون ارتفاع سعر المحصول الجديد تسليم يوليو وأغسطس ما بين 173 و177 دولارا للطن بزيادة 1.50 دولار بينما قدرت شركة إيكار السعر عند 176 دولارا بزيادة دولارين عن الأسبوع السابق.

ولقيت أسعار القمح الروسي دعما بفضل طلب من مصر أكبر مشتر للقمح الروسي ففي الأسبوع الماضي اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 120 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الروماني للتسليم بين الأول والعاشر من يوليو القادم.