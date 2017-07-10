ارتفاع أسعار الفلفل والباذنجان واستقرار بقية الأصناف

شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا اليوم الإثنين، فى أصناف الفلفل البلدى والباذنجان الرومى.

وأكد تجار فى الجيزة لـ”المال ” أن سعر الباذنجان البلدى ارتفع لـ6 جنيهات بدلا من 3 الأسبوع الماضى والفلفل البلدى والرومى سجلا 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، بينما سجلت الكوسة 8 جنيهات، واستقرت أسعار الطماطم اليوم عند 2.5 جنيه والليمون 20 جنيها والبامية 15 وورق العنب 10 جنيهات.

وارتفعت أسعار جميع أصناف الخضر والفاكهة بعد زيادة أسعار النولون خلال إجازة العيد ولكن ما لبثت أن عادت للاستقرار حاليا.

ووفقا للتجار سجلت أسعار أصناف الباذنجان العروس والأبيض ٣ جنيهات والفلفل الألوان 12جنيها والفاصوليا 5 والبطاطس 3.5 جنيه.

وعلى صعيد الفاكهة شهدت الأسواق استقرارا فى الأسعار ،وسجل التين البرشومى 13 جنيها بحسب التجار والمانجو استقرت بين 10 و15 جنيها والعنب الأحمر والأصفر 5جنيهات والكانتالوب 5 جنيهات للكيلو والبطيخ 25 جنيهات للواحدة حسب الوزن، والخوخ 6.5 جنيه والموز البلدى 10جنيهات والبرقوق البلدى 20 جنيها والمشمش 10جنيهات.