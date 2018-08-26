ارتفاع أسعار الفاكهة وتراجع الخضراوات بأسواق الأحد

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضراوات انخفاضا بينما الفاكهة واصلت الارتفاع، بسبب انتهاء موسم عيد الاضحى الذي يشهد تباطؤ في توريد السلع من المزارع إلي أسواق الاستهلاك.وسجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات والبطاطس7 جنيهات والفلفل 7 والبصل 5 جنيهات.كما انخفضت أسعار الخيار ليتراوح بين 4 إلى 6 جني

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات انخفاضا بينما الفاكهة واصلت الارتفاع، بسبب انتهاء موسم عيد الاضحى الذي يشهد تباطؤ في توريد السلع من المزارع إلي أسواق الاستهلاك.

وسجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات والبطاطس7 جنيهات والفلفل 7 والبصل 5 جنيهات.

كما انخفضت أسعار الخيار ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات، والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 10جنيهات وسعر الكوسة تراجع مسجلا 4 إلى 6 جنيهات بدلا من 20جنيهات .

ولفت تجار إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18جنيهات والباذنجان العروس 3 جنيهات والبلدي 4جنيهات ورابطة الكوسبرة 5جنيهات والشبت بجنيه للرابطة.

كما واصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها وبلغ سعر الموز البلدي 15جنيها والعنب البناتي 15 جنيها والكانتالوب 6.5 والتين 15 جنيها والكمثرى 15 والمانجو “جولوك -زبدية ” 20 جنيها والجوافة 15 جنيها.