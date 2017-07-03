ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات تأثرا بزيادة الوقود

الصاوي أحمد:

بعد استقرار شهدته أسعار الخضر منذ مطلع شهر رمضان الماضى، ارتفعت بشكل ملحوظ اليوم في الأسواق بعد زيادة تكاليف نقلها عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار منذ أيام، وذلك رغم زيادة وتيرة ضخ المحاصيل في الأسواق وارتفاع حجم المعروض بسبب درجات الحرارة.



أكد تجار فى أسواق الجيزة لـ”المـال” أن سعر كيلو الطماطم سجل اليوم 4 جنيها بدلا من 3 جنيهات والبصل الأحمر 4 جنيهات بدلا من 3.5 جنيها، والباذنجان الأبيض والعروس ارتفع لـ3 جنيهات بدلا من 2 جنيه.



وأضاف التجار أن أسعار البامية تتراوح بين 8 جنيهات إلي 15 جنيها والليمون بين 20 جنيها و30 جنيها والفلفل الألوان بـ6 جنيهات والرومي بـ6 جنيهات والبلدي بـ6 جنيهات.



وبلغ سعر الملوخية 4 جنيهات، والبطاطس بين 2 إلى 4 جنيهات، وورق العنب بـ15 جنيها والكابوتشا 3.5 جنيهات للواحدة، والخيار بين 2 إلى 4 جنيهات، والثوم البلدى 15 جنيها، والجزر 3 جنيهات، والثوم البلدي 18 جنيها، والثوم الصينى 15 جنيها، والبصل الأصفر 3 جنيهات.



وعلى صعيد الفاكهة، ارتفع سعر البرقوق البلدي لـ25 جنيها بدلا من 20 والكانتالوب 4.5 جنيها للكيلو والمشمش 15 جنيه والتفاح البلدي 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيها والعنب الأحمر والأصفر 6.5 بدلا من 5 جنيهات والمانجو بين 10 إلي 15 جنيها والمشمش بـ10 جنيهات والخوخ4 جنيهات، والبطيخة الواحدة بين 15 و30 جنيه للواحدة.