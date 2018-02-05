ارتفاع أسعار الفاكهة واستقرار الخضراوات

الصاوي أحمد:ارتفعت اليوم الإثنين أسعار الفاكهة واستقرت أسعار الخضراوات فى السوق وفقا لبعض التجار في الجيزة.وتراوحت أسعار البرتقال "اليوسفي" بين 4 إلي 5 جنيهات بدلا من 3.5 الأسبوع الماضي وسجل البرتقال "أبو سرة" 5 جنيهات في المتوسط وذلك بسبب قرب أنتهاء المحصول.وأكد التجار أن سعر التفاح المستورد

الصاوي أحمد:

ارتفعت اليوم الإثنين أسعار الفاكهة واستقرت أسعار الخضراوات فى السوق وفقا لبعض التجار في الجيزة.

وتراوحت أسعار البرتقال “اليوسفي” بين 4 إلي 5 جنيهات بدلا من 3.5 الأسبوع الماضي وسجل البرتقال “أبو سرة” 5 جنيهات في المتوسط وذلك بسبب قرب أنتهاء المحصول.

وأكد التجار أن سعر التفاح المستورد تراوح بين 17 و20 جنيها، والموز البلدى 10 و12 جنيها، والمانجو 15 و20، والفراولة 8 جنيهات.

ولفتوا إلي أن أسعار البطاطس أستقرت بين 2 إلى 3 جنيهات والكوسة 4 جنيهات إلي 5 جنيهات، الطماطم مستقرة وتراوحت ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات والخيار 4 جنيهات، والبصل الجديد بـ2.5 و”الخزين “بـ 4 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر البسلة 6 جنيهات والفاصوليا بـ6 جنيهات والباذنجان “العروس ” بـ 4 جنيهات ،الرومي بـ2.5 جنيها، الفلفل الرومي /البلدي 6 جنيهات، والليمون 10جنيهات، والكرنب من 4 حتى 10 جنيهات للواحدة حسب الحجم، والفلفل الألوان من 7 إلى 12 جنيها.