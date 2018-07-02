ارتفاع أسعار الفاكهة واستقرار الخضار و5 جنيهات للبطاطس

الصاوى أحمدشهدت أصناف الخضراوات استقرارا، بينما ارتفعت الفاكهة في بورصة السلع طبقا لتجار في أسواق التجزئة- الإثنين- و سجل كيلو الطماطم 3.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات،والبطاطس 5 والباذنجان"العروس " 4 جنيهات والبلدي 2.5 جنيه.وسجلت الكوسة 6 جنيهات، والفلفل البلدي /الرومي 6 جنيهات والملوخية 8 جنيها

الصاوى أحمد

شهدت أصناف الخضراوات استقرارا، بينما ارتفعت الفاكهة في بورصة السلع طبقا لتجار في أسواق التجزئة- الإثنين- و سجل كيلو الطماطم 3.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات،والبطاطس 5 والباذنجان”العروس ” 4 جنيهات والبلدي 2.5 جنيه.

وسجلت الكوسة 6 جنيهات، والفلفل البلدي /الرومي 6 جنيهات والملوخية 8 جنيهات للكيلو (2 جنيه للرابطة )،والليمون من 10 جنيهات إلي 20 جنيها للكيلو ،الفاصوليا من 10 إلى 12 جنيها والخيار 5 جنيهات.

وشهدت أسعار الفاكهة ارتفاعا طفيفا -الإثنين –حيث سجل التفاح البلدي 12 جنيها بدلا من 10 أمس، والكانتلوب 6.5 جنيه بدلا من 5 أمس، وكيلو البرتقال (الصيفى ) 5 جنيهات والبطيخة من 20 إلى 25 جنيها للواحدة والموز بـ7.5 إلى 8.5.

وسجل المشمش من 10 إلى 12 جنيها وهو فى نهاية موسمه والمانجو بـ15 جنيها (السكري )، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيها، والعنب من 7.5 إلى 10 جنيهات حسب النوع والخوخ من 7.5 إلى 10 جنيهات.