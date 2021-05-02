ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم الأحد 2مايو 2021 الموافق 20 رمضان

واصلت اسعار الفاكهة الصعود اليوم الأحد 2-5-2021 الموافق 20 من شهر رمضان المبارك ، وارتفعت الجوافة إلى 15جنيها مقابل 12جنيها أمس،والتفاح المستورد من 18إلي25جنيها ،واليوسفي 10بدلا من5إلي7.5 جنيه،الخوخ من 6.5جنيه إلى 15جنيها،الموز البلدي ارتفع إلى 12جنيهها بدلا من 10جنيهات،المستورد 20جنيها .

وذكر التجار أن سعر العنب البلدي تراوح من 20إلي 30 جنيها للكيلو، والبرقوق 25جنيها للكيلو ،والكنتالوب من 5 جنيهات الى 7.5 للكيلو ، اليوسفي الصيني 7.5جنيه للكيلو ، كمتوسط اسعار متداولة في أسواق التجزئة ومحلات الفاكهة .

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح من 10إلى 12جنيها،والبرتقال البلدي من 3.5إلي 6جنيهات،والبرتقال اليوسفي البلدي من 7.5جنيه إلى 10جنيهات،والجوافة من 13جنيها إلى 15جنيهات والرمان 20جنيها للكيلو .

وكشف التجار أن هناك إنخفاض في سعر البطيخ الذي تراوح من 5إلي 30جنيها للواحدة ،والكيوي 10إلي 20جنيها للكيلو وجنيه للواحدة ،والحرنكش 17جنيها للكيلو ،والبلح الجاف من 10إلي 30جنيها والبلح الرطب من25إلي 75جنيها .

اسعار الفاكهة اليوم

الكيوي : من 10إلي 20 جنيها

الموز المستورد : 20جنيها

الموز البلدي : 12جنيهات

الجوافة:15جنيها

العنب الاحمر : 25جنيها

التفاح الأخضر: 25جنيها

التفاح الأحمر: 25جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5جنيه

الخوخ:15جنيها

البرتقال اليوسفي :10جنيهات

البرتقال ابوسره :12جنيها

اسعار الفاكهة في سوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة ارتفاعا في سوق العبور لتجارة الجملة الأحد وتراوح سعر الخوخ بين 7جنيهات إلى9جنيهات،والبلح الجاف من 10جنيهات إلى 15جنيها،والفراولة من3إلي 3.5جنيه،والموز البلدي من 6 إلي 8 جنيهات .

وأضاف تجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة أن سعر البرتقال ابو سره تراوح من 6جنيهات إلى 8جنيهات،والبرتقال البلدي من جنيهين إلى 3، والبرتقال اليوسفي 7جنيهات،والعنب الاحمر من12جنيها إلى 15 جنيها للكيلو والرمان 15جنيهات للكيلو ،والبطيخ 10جنيهات للواحدة ،والكنتالوب 3.5جنيها إلى 4جنيهات .

ومن الجدير بالذكر أنه مع قدوم شهر رمضان المبارك ترتفع معدلات الإقبال علي شراء الخضروات والفاكهة في الأسواق لمواكبة احتياجات وجبتي الافطار والسحور فقط وتعويض ساعات الصوم والنظام الغذائي الجديد ،و تزداد معدلات إستهلاك الخضروات والفاكهة .

ومن أهم الفواكه التي يقبل عليها الصائمون لعمل العصائر او يتم تناولها فريش هي الفراولة والبرتقال و الجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها .