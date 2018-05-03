ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 2.7% في أبريل

خالد بدر الدينأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية قفزت بحوالى 2.7% في أبريل الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.ذكرت وكالة رويترز أن أسعار الغذاء بالأسواق العالمية ارتفعت بشكل طفيف في أبريل، مقارنة بشهر فبراير، مع استمرار زيادة أس

خالد بدر الدين





أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية قفزت بحوالى 2.7% في أبريل الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

ذكرت وكالة رويترز أن أسعار الغذاء بالأسواق العالمية ارتفعت بشكل طفيف في أبريل، مقارنة بشهر فبراير، مع استمرار زيادة أسعار معظم الحبوب ومنتجات الألبان، فيما واصلت أسعار السكر انخفاضها.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلّة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 173.5 نقطة، الشهر الماضي، مقابل 172.8 نقطة في مارس الماضى.

وتوقعت منظمة فاو أن يصل إنتاج القمح إلى 746.6 مليون طن في 2018، بما يقل 11.3 مليون طن عن المستوي شبه القياسي المسجل في 2017.