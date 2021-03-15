ارتفاع أسعار العملات طفيفًا في ختام تعاملات الاثنين 15-3-2021

اليورو يسجل في المتوسط 18.673 جنيه للشراء مقابل 18.686 جنيه أمس

اختتمت أسعار العملات الأجنبية والعربية التعاملات أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، على ارتفاع طفيف، باستثناء اليورو الذي شهد تراجعًا.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بختام تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرَض بنك أبوظبي الأول سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية، بختام تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل 15.69 جنيه للشراء.

بينما تداول بنك كريدي أجريكول، وميد بنك، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، سعر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

وتداول البنك التجاري الدولي، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأنهى متوسط سعر الدولار تعاملات اليوم الاثنين، لدى البنوك، طبقًا للبنك المركزي، عند 15.656 جنيه للشراء، و15.755 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

اختتم متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية تعاملات اليوم الاثنين، المعلن من قِبل البنك المركزي، متراجعًا، ليسجل 18.673 جنيه للشراء، 18.795 جنيه للبيع، مقابل 18.686 جنيه للشراء، و18.811 جنيه للبيع أمس الأحد.

وتداول بنك المشرق، وبنك أبوظبي التجاري، سعر اليورو عند أعلى مستوى في مصر مسجلًا 18.68 جنيه للشراء، بينما عرض ميد بنك، السعر الأدنى لليورو في مصر عند 18.60 جنيه للشراء.

وفي بنك كريدي أجريكول سجلت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري سعر 18.63 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.

وعرَض البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر العملة الأوروبية عند 18.64 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

ويتداول البنك التجاري الدولي، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.67 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر العملة الإنجليزية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي، وبنك مصر، 21.73 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.78 جنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ أدنى مستوى له عند 21.64 جنيه لدى بنك أبوظبي الأول.

وفي بنك HSBC سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.76 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع.

وتداول بنك الإسكندرية سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.72 جنيه للشراء، و21.97 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك، نحو 21.776 جنيه للشراء، و21.917 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الاثنين، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، وميد بنك، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 لدى بنك عوده، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي.

وسجل سعر العملة السعودية أمام الجنيه لدى بنك فيصل الإسلامي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، بحسب البنك المركزي، 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، مقابل 4.168 جنيه للشراء، و4.195 جنيه للبيع، أمس الأحد.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية عند 4.26 جنيه للشراء لدى البنك المصري الخليجي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، بينما بلغ أقل سعر عند 4.17 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد.

وتداول البنك المصري الخليجي، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وعرض بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- سعر العملة الإماراتية عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبي التجاري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، اليوم الاثنين، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.