ارتفاع أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

ارتفعت أسعار العملات اليوم، الأربعاء 28-7-2021، بشكل طفيف وتشمل الريال واليورو والدولار والدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات داخل القطاع المصرفي من البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، وتستعرض “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف أمام الجنيه المصري إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بينما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.45 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، وصل شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فيما جاء سعر صرف الريال السعودي، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وأعلنت شركة مصر للصرافة وصول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.44 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

وفي نهاية التعاملات أعلن أكبر المصارف الخاصة في السوق المصرية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

كما يقدم البنك المركزي المصري سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وجاء صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.43 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

أظهرت مستويات سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، 21.65 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

ووفقا لتقرير”المال” اليومي عن أسعار العملات فقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.52 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وجاء اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.