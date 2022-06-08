ارتفاع أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

صعدت مستويات أسعار العملات اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، بشكل جماعي داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات. ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

داخل بنك مصر وصل سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري 19.92 جنيه للشراء، 20.03 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

في ختام التعاملات سجلت مستويات سعر الريال السعودي عند 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجلت مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.85 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع،

كما سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، 4.95 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.17 جنيه للشراء، و23.44 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.