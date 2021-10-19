ارتفاع أسعار العملات المصرية القديمة بالقاهرة والإسكندرية

اهتم عدد كبير من المواطنين بالعملات الورقية القديمة بعد أن أصبحت طريقة جديدة لتحقيق الثراء، بالبحث عن العملات التي تتوافر فيها الشروط وبيعها بأسعار مرتفعة. وتختلف أسعار العملات القديمة حسب نوعها وسنَة طباعتها، حيث إن العملة القديمة التي تعود لعشرات السنين مثل الجنيه الجملي سعره يتعدّى المليون جنيه.

يتوافر في أسواق العملات القديمة بمصر حاليًّا، العديد من العملات القديمة المطلوبة في عام 2021، وأهمها:

سعر ريال السلطان فؤاد

في الآونة الأخيرة ارتفعت عملة ريال السلطان فؤاد لتبدأ من 100 ألف إلى مليون جنيه مصري، بشرط أن يكون مكتوبًا على صورة العملة اسم «السلطان فؤاد» والتاريخ الهجري 1335، وفي الجهة الأخرى الكتابة يوجد عليها التاريخ الميلادي 1920.

سعر شراء 10 و5 مليمات

ويتم شراء عملة 10 مليمات عملة معدنية نحاس الصقر سنة 1980 في الوقت الحالي من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، والأمر نفسه ينطبق على 5 مليمات، بشرط أن تكون من إصدار سنة 1973 ميلادية، عليها صورة “صقر”.

سعر عملة الشلن «5 قروش» :

تمت طباعة عملة الـ«شلن» في نهاية عهد الملك فاروق بكميات قليلة جعل قيمتها المالية مرتفعة، بشرط أن يكون مكتوبًا عليها الدولة المصرية ليصل سعرها من 20 إلى 30 ألف جنيه، والأمر نفسه ينطبق على البريزة.

سعر شراء البريزة «10 قروش» :

تمت طباعة عملة البريزة في نهاية عهد الملك فاروق بكميات قليلة، لذا فقيمتها المالية مرتفعة، ويصل سعرها إلى 30 ألف جنيه، بشرط أن يكون مدونًا عليها كلمة الدولة المصرية، أوراق عملة رسمية.