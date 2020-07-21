ارتفاع أسعار العقارات في مدينة الشيخ زايد ..تعرف عليها (جراف)

سجل متوسط سعر المتر المربع بالنسبة للشقق ارتفاعًا بنسبة 23% خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يوليو 2020 في مدينة الشيخ زايد وفقًا لمحرك البحث عقار ماب مصر، والذي قال أن متوسط المتر المربع سجل حوالي 13150 جنيه خلال يوليو الجاري في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 12250 جنيه.



وأشار إلى ان مستوى الطلب على شراء الشقق السكنية سجل نسبة 40% برغم الزيادة في الاسعار في حين سجل مستوى الطلب للفيلات 33%.



وأضاف أن متوسط سعر المتر المربع بالنسبة للفيلات سجل حوالي 18 ألف جنيه وهي نفس أسعار الشهر المقابل من العام الحالي.



وأوضح أن الحي الثاني عشر سجل أعلى سعر في مدينة الشيخ زايد بقيمة 22.800 ألف جنيه بالنسبة للشقق في حين سجل الحي العاشر قيمة 17.750 جنيه للمتر المربع.



وأوضح أن الحي الأول جاء في المرتبة الثالثة بين المناطق الأغلى في المدينة بقيمة 9100 جنيه بينما سجل الحي الخامس قيمة 8900 جنيه لكل متر مربع على صعيد الشقق السكنية.



وتعتبر مدينة الشيخ زايد إحدى مدن الجيل الثاني التي أنشئت عام 1995م، وسُميت باسم الشيخ زايد آل نهيان رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة حينها بعد منحة مقدمة من بنك أبو ظبي للتنمية، لإنشاء مدينة سكنية وخدمية على أعلى مستوى.

وتقع المدينة في الشمال الغربي من محافظتي القاهرة والجيزة، فتبعد عن القاهرة بحوالي 30 كيلومترًا، وتبعد عن الجيزة بحوالي 35كيلومترًا.

جراف يوضح أغلى عشر مناطق بالمدينة

