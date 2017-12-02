اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار العزل واستقرار الأسقف الجبسية خلال نوفمبر

ارضوى عبد الرازقشهدت أسعار العزل تباينات سعرية طفيفية تراوحت بين 0 إلى 12.7 % وذلك خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر الماضى.فيما لم تشهد أسعار الأسقف الجبسية أية تغيرات، وذلك وفقا لنشرة اسعار مواد البناء الصادرة عن الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق .و