اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار العزل واستقرار الأسقف الجبسية خلال نوفمبر

ارضوى عبد الرازقشهدت أسعار العزل تباينات سعرية طفيفية تراوحت بين 0 إلى 12.7 % وذلك خلال نوفمبر  مقارنة بأكتوبر  الماضى.فيما لم تشهد أسعار الأسقف الجبسية أية تغيرات، وذلك وفقا لنشرة اسعار مواد البناء الصادرة عن  الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق .و
2 ديسمبر، 2017 2 ديسمبر، 2017

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ارضوى عبد الرازق

شهدت أسعار العزل تباينات سعرية طفيفية تراوحت بين 0 إلى 12.7 % وذلك خلال نوفمبر  مقارنة بأكتوبر  الماضى.

فيما لم تشهد أسعار الأسقف الجبسية أية تغيرات، وذلك وفقا لنشرة اسعار مواد البناء الصادرة عن  الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق .

وفيما يلى متوسط أسعار العزل والأسقف الجبسية مقارنة باكتوبر  الماضى ونوفمبر 2016 :
العزل   :

العزل   :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

أكتوبر

31.2%

5.2%

158.2

207.5

192.7

اللفة (1*10م)

لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى

56.8%

5.1 %

31.64

44.5

42.3

م2

عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى

135.4%

12.7%

4.4

6.9

6.1

كجم

بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60

24 %

0 %

1234.5

1531

1531

م3

الواح عزل حرارى بوليسترين

 

الاسقف الجبسية

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

أكتوبر

18.4%

0%

67.54

80

80

لوح

الواح مقاس1.2*3م سمك 12.5مم

 

 

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