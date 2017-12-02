ارتفاع أسعار العزل واستقرار الأسقف الجبسية خلال نوفمبر

ارضوى عبد الرازق
شهدت أسعار العزل تباينات سعرية طفيفية تراوحت بين 0 إلى 12.7 % وذلك خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر الماضى.
فيما لم تشهد أسعار الأسقف الجبسية أية تغيرات، وذلك وفقا لنشرة اسعار مواد البناء الصادرة عن الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق .
وفيما يلى متوسط أسعار العزل والأسقف الجبسية مقارنة باكتوبر الماضى ونوفمبر 2016 :
العزل :
العزل :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
أكتوبر
31.2%
5.2%
158.2
207.5
192.7
اللفة (1*10م)
لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى
56.8%
5.1 %
31.64
44.5
42.3
م2
عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى
135.4%
12.7%
4.4
6.9
6.1
كجم
بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60
24 %
0 %
1234.5
1531
1531
م3
الواح عزل حرارى بوليسترين
الاسقف الجبسية
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
أكتوبر
18.4%
0%
67.54
80
80
لوح
الواح مقاس1.2*3م سمك 12.5مم