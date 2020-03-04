ارتفاع أسعار الطماطم والباذنجان والموز.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 4-3-2020

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم ارتفع 5 جنيهات في سوق العبور

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 4-3-2020، وارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا ، والباذنجان الرومى زاد بقيمة جنيه واحد فى الكيلو ، بينما كانت الزيادة 150 قرشا فى الموز .

وصرح تجار لـ”المال” بأن هناك تراجعا فى كل من الخيار والثوم جنيها واحدا لكل صنف ، والبرتقال البلدى فقد 50 قرشا أيضا، طبقا لبورصة أسواق التجزئة اليوم الأربعاء .

وأكد التجار أن سعر كيلو الطماطم بلغ 4 جنيهات مقابل 3.5 أمس، بينما سجل الخيار 6.5 مقابل 7.5، والبصل الأحمر 10 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات والثوم 6 بدلا من 7 جنيهات .

وأشار التجار إلى أن سعر البطاطس 4 جنيهات والفلفل الرومى 10 جنيهات ، الفلفل الحامى 10 جنيهات ، والبصل الأبيض 8 ، البسلة 8 جنيهات، والبصل الجديد 4 والباذنجان العروس 7.5 والرومي ارتفع إلى 7 جنيهات بدلا من 6.

وأوضح التجار أن سعر الفاصوليا 12 جنيها والجزر تراوح بين 2.5 و 4 جنيهات ، الملوخية 10 جنيهات والسبانخ 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم ارتفع 5 جنيهات في سوق العبور ليسجل 30 إلى 55 جنيها بدلا من 25 إلى 30 جنيها أمس .

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي 10 جنيهات والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلى 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن حزمة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) سجلت نصف جنيه، الليمون تراوح بين 8 إلى 10 جنيهات، الكرفس والجرجير جنيه واحد .

واوضح التجار ان سعر الموز قفز إلى 10 جنيهات مقابل 8.5 وانخفض البرتقال البلدي إلى 3.5 مقابل 4 جنيهات.

والمح التجار الي ان البرتقال أبوسرة سجل 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات ، التفاح الأحمر 15 جنيها والرمان 10، والتفاح الأخضر 18 جنيها.

وأكد التجار إلى أن سعر الكانتالوب 8 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، كيلو العنب المستورد أسود – أخضر 15 جنيها والفراولة استقرت عند 8.5 جنيه.

وتنشر “المال”أسعار الخضروات والفواكه فى سوق العبور اليوم، وتراوحت الطماطم بين 2 –4.5 جنيها، والبطاطس 2 إلى 2.8 جنيه، الفاصوليا 7 إلى 11 جنيها وتراوح البصل بين 3 إلى 6 جنيهات.



وترواح الفلفل من 5 جنيهات إلى 8 ، والباذنجان الرومي 5 إلى 7 والباذنجان البلدى من 4 الي 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 5-8 جنيهات .

وتراوحت أسعار الكوسة بين 5 إلى 7 والخيار بين 3.5 إلى 4.4 وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم القديم 7 والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة تراوحت بين 5-6 مقابل .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات ، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، اللفت 1- 1.5 جنيه ، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.