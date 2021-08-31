ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق بنسبة 100%.. والقفص يسجل 120 إلى 200 جنيه بالعبور

قفزت أسعار الطماطم في الأسواق خلال الساعات الماضية وسجل سعر القفص بسوق العبور لتجارة الجملة 120 جنيها لأصناف الزراعة المكشوفة بدلا من 60 جنيها في السابق ، و200 جنيه للطماطم السلك عالية الجودة حاليا بدلا من 90 جنيها ، ويصل أعلى سعر للمستهلك في المناطق الراقية والنائية إلى 20 جنيها ويقل السعر إلى 8 جنيهات في المناطق الشعبية.

وأكد تجار في سوق العبور لـ “المال”، أن أسعار الطماطم في الفترة الحالية مرتفعة نتيجة مرور السوق بفترة فواصل العروات، حيث تنخفض المساحات التي يتم الجني منها حاليا باستثناء محافظة الفيوم وبعض المناطق المتناثرة من جنوب الصعيد وهي التي تمت زراعتها في مايو الماضي وهي مساحات قليلة.

أسعار الطماطم اليوم

وأضاف التجار أنه خلال منتصف سبتمبر المقبل من الموقع أن تنخفض أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للقفص بالعبور وعودة سعر الكيلو لقيمته الطبيعية للمستهلك عند 5 جنيهات ، معللين ذلك بأن منطقة العامرية في الإسكندرية توجد بها مساحات كبيرة سيتم الجني منها خلال تلك الفترة، فضلا عن باقي المحافظات.

يذكر أن أسعار الطماطم شهدت استقرار ا منذ بداية العام الحالي وبلغ متوسط أسعار البيع للمستهلك من 3.5 إلي 5 جنيهات قبل أن ترتفع خلال الأسبوع الجاري بشكل مفاجئ.

أسعار الطماطم في أسواق الجملة والتجزئة

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن متوسط أسعار الطماطم في أسواق التجزئة تتراوح من 8 إلي 15 جنيها نتيجة ندرة المحصول، كما ارتفعت بشكل جنوني ووصلت أسعار عداية الطماطم إلى 18 كيلو إلي 200 جنيه للأصناف الممتازة.

ولفت إلى أنه نصح ربات البيوت في الأيام الماضية بتخزين ما يكفيهم تحسبا لهذا الارتفاع الذي تشهده مصر خلال فاصل العروتين الصيفية والشتوية المبكرة وقد تمتد الى نهاية أكتوبر المقبل.

وأشار عبدالرحمن إلى أن أسعار الطماطم زادت الضعف وزاد سعر كيلو الطماطم في أسواق التجزئة عن 10 جنيهات مقابل 5 ، متوقعا عدم انخفاض أسعار الطماطم حتي نهاية العام الحالي نتيجة عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الذي يكبدهم خسائر قياسية منذ مواسم طويلة وفي المقابل ترتفع تكلفة إنتاج الفدان باستمرار.

أسعار الطماطم في الأسواق

وأشار عبدالرحمن إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم نتيجة طبيعية ومتوقعة لانخفاض المعروض وزيادة الطلب حيث تقلصت مساحات زراعة الطماطم عن مثيلاتها في نفس التوقيت في المواسم السابقة نتيجة للخسائر الكبيرة التي أصابت مزارعيها بعد تدني أسعارها الموسم السابق، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية نتيجة التغيرات المناخية غير الملائمة.

وأكد أبوصدام أن الطماطم بهذه الأسعار فوق طاقة المواطن البسيط، ناصحا المواطنين باستخدام البدائل المتاحة وتخفيض حجم الاستهلاك منها هذه الفترة، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة علي الأسواق وفتح المنافذ لمنع استغلال التجار لهذا الوضع.

وأكد أبوصدام أن تراخي وزارة الزراعة في تشجيع الفلاحين علي زيادة مساحات زراعة الطماطم وعدم وضع الخطط البديلة رغم تحذيرات نقابة الفلاحين المتتالية لتجنب حدوث هذا لارتفاع سوف يطيل من حدة الأزمة ويساعد في تكرار مثل هذه الأزمات.