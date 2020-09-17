عقـــارات

ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مدينة العبور.. تعرف عليها

بنسبة 42.6٪
محمود زكي 9:09 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20 9:09 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20

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ارتفعت أسعار الشقق السكنية في مدينة العبور بنسبة 42.6٪ خلال عام وذلك في الفترة من أغسطس 2019 إلى أغسطس 2020 وفقا لمحرك البحث عقار ماب مصر.

وأضاف عقار ماب مصر في تقريره الشهري أن متوسط سعر المتر المربع ل الشقق السكنية في مدينة العبور خلال أغسطس 2019 سجل حوالي 5200 جنيه في حين سجل خلال نفس الشهر من 2020 قيمة 7200 جنيه.

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وأوضح أن متوسط سعر المتر المربع ل الشقق السكنية في الحي الثالث13,050 جنيه في حين سجل الحي الخامس 11,800 جنيه بينما سجل خلال الحي السابع 10,950 جنيه للمتر المربع.

وأكد محرك البحث أن متوسط سعر المتر في الحي السادس 10,000 جنيه بينما سجل متوسط سعر المتر في الحي التاسع 8,650 جنيه بينما سجل في الحي الثامن 8,200 جنيه.

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ولفت إلى أن متوسط سعر المتر للشقق السكنية في الحي الثاني 7,100 جنيه وفي اسكان الشباب 6,200 جنيه في حين سجل في الحي الرابع 6,000 جنيه وسجل في الحي الأول 4,500 جنيه للمتر المربع.

وارتفعت نسبة طلب الشراء بأحياء العبور وبلغت 88% وهو مستوى مرتفع. جدير بالذكر أن مدينة العبور هي إحدى مدن الجيل الثاني،

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وأنشئت بقرار وزاري عام 1982م بهدف تخفيف التكدس العمراني بالقاهرة الكبرى، وخلق مجتمع عمراني وصناعي جديد يكون متنفسًا وبديلًا عن الحياة داخل المدن التقليدية.

وتقع مدينة العبور بالقرب من حي مصر الجديدة على طريق الإسماعيلية – القاهرة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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