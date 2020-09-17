ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مدينة الشيخ زايد (جراف)

متوسط سعر المتر المربع في الحي الثاني عشر 22,550 جنيه

ارتفعت أسعار الشقق السكنية في مدينة الشيخ زايد خلال الفترة من أغسطس 2019 إلى أغسطس 2020 بنسبة 24.97% وذلك وفقا لأحدث تقارير محرك البحث عقار ماب مصر، والذي قال إن متوسط سعر المتر للشقق السكنية في مدينة الشيخ زايد خلال شهر أغسطس الماضي سجل 14250 جنيها في حين سجلت خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019 قيمة 10200 جنيه للمتر المربع.

وأوضح عقار ماب أن هناك طلبا متزايدا على شراء الشقق السكنية في مدينة الشيخ بلغت نسبتها حوالي 45%.

وأشار إلى أن هناك تراجعا ملحوظا بنسبة 8.6% في متوسط أسعار المتر بالنسبة للفيلات في الفترة من أغسطس 2019 إلى أغسطس 2020.

وسجل متوسط سعر المتر المربع بالنسبة للفيلات خلال أغسطس 2019 قيمة 18000 ألف جنيه في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من الحالي 16550 جنيها.

وسجل متوسط سعر المتر المربع في الحي الثاني عشر 22,550 جنيه، بينما سجل في الحي الخامس 20 ألف جنيه للمتر المربع، بينما بلغ متوسط سعر المتر في الحي الأول قيمة 9200 جنيه.

ولفت محرك البحث عقار ماب إلى أن سعر المتر المربع في الحي الثالث عشر سجل 8450 جنيها، بينما سجل في الحي العاشر قيمة 8350 جنيها للمتر المربع.

وأوضح أن متوسط سعر المتر في الحي الحادي عشر بلغ حوالي 7750 جنيها، بينما سجل الحي التاسع قيمة 7300 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر المربع قيمة 7 آلاف جنيه في الحي الثامن.