ارتفاع أسعار السيراميك بنسبة 55.6% خلال شهر مايو

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر مايو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض الأخرى خلال شهر مايو مقارنة بالعام السابق 2021.

وعلى صعيد المقارنة بشهر أبريل الماضي، أوضحت النشرة أنه لم تلحظ تغييرات كبيرة على متوسطات الأسعار في شهر مايو مقارنة بالشهر الماضي، حيث ثبتت معظم الأسعار عند نفس المستويات.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري أبريل ومايو وكذلك المقارنة بين العامين الحالي والسابق، وفقاً لللنشرة الصادرة عن الوزارة.

وبحسب النشرة، ارتفعت أسعار سيراميك الأرضيات مقاس 35*35 سم، إلى 84 جنيها، مقابل 54 جنيها، لتسجل نسبة زيادة قدرها 55.6%، مقارنة بنفس الشهر العام السابق.

ومقارنة بالشهر الماضي، ارتفعت أسعار السيراميك بنسبة 8% بعد أن سجلت قيمة 78 جنيها في شهر أبريل المنتهي.

وكذلك قفزت أسعار سيراميك أرضيات مقاس 50*50 لتصل إلى 72 جنيها، مقابل 61 جنيها خلال نفس الشهر العام الماضي، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 18%.

ومقارنة بالشهر الماضي، سجلت أسعار سيراميك الأرضيات نسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.9%.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغيرها.