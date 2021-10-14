ارتفاع أسعار السيارات.. 15 ألف جنيه «أوفر برايس» على «ستروين سي إليزيه»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 252 إلى 281 ألف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر خلال شهر أكتوبر الحالى، عن زيادة أسعار طرازات «ستروين سي إليزيه» بشكل غير رسمى من جانب الموزعين والتجار تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم اقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار السيارات «ستروين سي إليزيه» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Comfort 237 252 15 Luxury 266 281 15 القيمة بآلاف جنيه

من جهته، أرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، ارتفاع أسعار السيارات في مصر إلى نقص الكميات المعروضة داخل السوق المحلية على خلفية الأزمات العالمية التى تواجه مصنعي ومنتجي المركبات في مختلف دول العالم؛ التى تتمثل في نقص المواد الخام من الرقائق الإلكترونية المستخدمة في عمليات التصنيع وهو ما انعكس سلبًا على الطاقة الإنتاجية بالمصانع ولاسيا تراجع أعداد الشحنات المصدرة من المركبات.

وينتمي طراز «سي إليزيه» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.