ارتفاع أسعار السيارات يدفع إيرادات الوكلاء للنمو

أحمد شوقى وأحمد عوض:شهدت إيرادات شركات السيارات من مبيعات الملاكى خلال يونيو الماضى زيادة بقيمة تقارب 100 مليون جنيه مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى؛ ليصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه مقابل نحو 2.4 مليار جنيه؛ بنسبة نمو %4.1؛ وفق أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

أحمد شوقى وأحمد عوض:

شهدت إيرادات شركات السيارات من مبيعات الملاكى خلال يونيو الماضى زيادة بقيمة تقارب 100 مليون جنيه مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى؛ ليصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه مقابل نحو 2.4 مليار جنيه؛ بنسبة نمو %4.1؛ وفق أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تأتى هذه الزيادة رغم تدنى مبيعات سيارات الركوب خلال يونيو الماضى بنسبة %44 مقارنة بيونيو 2016؛ لتسجل 6837 سيارة مقابل 12237 سيارة، ودخل قطاع السيارة فى مرحلة من الانخفاض المستمر منذ أكثر من عام نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وقيود الاستيراد التى فرضها البنك المركزى وارتفاع قيمة العملة الأجنبية فى السوق وكذلك الدولار الجمركى؛ فضلًا عن القيود التى فرضها البنك أيضًا على إقراض العملاء الراغبين فى التقسيط؛ علمًا بأن التقسيط يستحوذ على الغالبية العظمى من مبيعات السوق.

يقول حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن سوق السيارات شهدت ارتفاعات كبيرة بالأسعار بنسب تتراوح بين 200 و%300 خلال الفترة الماضية؛ نظرًا لارتفاع تكلفة استيراد السيارات المستوردة وكذلك مكونات السيارات المجمعة محليًا.

ولفت إلى أن هذه الزيادات انعكست فى زيادة حجم إيرادات الشركات رغم تراجع المبيعات بنحو %50، متوقعًا أن يصل إجمالى مبيعات السوق إلى 100 ألف وحدة بنهاية العام الحالى.

واستبعد تأثير هذه الإيرادات على زيادة أرباح السيارات حيث يسعى الوكلاء دائما لزيادة حجم المبيعات على حساب تقليل نسب الربحية بعمليات البيع ومن ثم يتوسعون فى قطاع مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة، لضمان معدلات ربحية مرتفعة.

وأشار إلى اأن شرائح السيارات الفاخرة، لم تشهد تأثرا كبيرا بالسوق خلال الفترة الماضية مقارنة بشرائح السيارات الاقتصادية، التى شهدت تراجعًا بنسب مرتفعة للغاية بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين على خلفة تراجع قيمة العملة المحلية فى ظل ثبات الأسعار؛ فى حين لا تعانى شريحة ذوى الدخول المرتفعة من هذه المشكلة.

وتابع إن قرار البنك المركزى الخاص بتحديد نسب أقساط السيارات من إجمالى الدخل بـ%35، انعكس سلبًا على قطاع السيارات، بتراجع عمليات البيع، موضحا أن ما بين 60 و%70 من عمليات بيع السيارات عموما تتم عبر القطاع البنكى.

وأوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن الوكلاء سعوا إلى الاحتفاظ بمستوى إيراداتهم بعد تراجع المبيعات من خلال رفع الأسعار، وأضاف أن هذه الخطوة أدت إلى انخفاض مستوى الطلب على الطرازات المختلفة خاصة التى شهدت زيادات كبيرة فى الأسعار.

ولفت عبد الهادى حسن، مدير شركة الأمراء للسيارات، أن سوق السيارات تمر بحالة شديدة الصعوبة بسبب ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية العامة فى مصر وارتفاع تكاليف تدبير العملة بالإضافة إلى زيادة رسوم تشغيل السيارة والتأمين عليها.

وأوضح أن هذه العوامل هوت بمبيعات السوق خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن السيارات المستوردة تعتبر الأكثر تضررًا بسبب سياسات التمييز بينها وبين السيارات المجمعة محليا؛ حيث تتمتع الأخيرة بخصومات جمركية لحساب المكونات المستوردة حيث تصل لنحو %7 فى حين تحصل الدوائر الجمركية على السيارات الكاملة المستوردة الرسوم دون أى تخفيضات باستثناء المستوردة من دول ترتبط بمصر عبر اتفاقيات تجارة حرة.

وأشار إلى أن هذا التمييز لا يخدم الصناعة المحلية وإنما يصب فى صالح المستثمرين ورجال الأعمال الذين يعتمدون على مجرد التجميع دون تعميق الصناعة المحلية بشكل حقيقى مقابل الإعفاءات الجمركية؛ مما يتسبب فى ضياع مبالغ كبيرة كانت موجهة لصالح موازنة الدولة.

135 مليون جنيه إيرادات «أوبل».. و128.6 مليون لـ»شيفروليه»

بلغت إيرادات شركة المنصور للسيارات من مبيعات العلامة الألمانية «أوبل» 135 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضى، وتوزعت هذه الإيرادات بين 5 طرازات.

تصدرت أوبل إنسيجنيا القائمة بإيرادات 76.8 مليون جنيه موزعة بين 135 سيارة بسعر 569 ألف جنيه للوحدة، وفى المرتبة الثانية حلت أوبل أسترا بقيمة 53.6 مليون جنيه من 147 سيارة بسعر 365 ألف جنيه للوحدة.

وجاءت أوبل كورسا فى المرتبة الثالثة بإيرادات 2.1 مليون جنيه موزعة بين 7 سيارات بسعر 295 ألف جنيه للوحدة فيما جاءت أوبل كاسكادا فى المرتبة الرابعة بواقع 1.25 مليون جنيه من بيع سيارتين فقط بواقع 629 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

أما أوبل موكا فحلت بالمركز الأخير بإيرادات بلغت 1.22 مليون جنيه من بيع 3 وحدات بسعر 409 آلاف جنيه للسيارة الواحدة.

وبالنسبة لقيمة مبيعات العلامة الأمريكية شيفروليه خلال شهر يونيو الماضى؛ فقد بلغت 128.6 مليون جنيه موزعة بين 4 طرازات.

وسجلت مبيعات السيارة شيفروليه لانوس خلال يونيو 9.7 مليون جنيه موزعة بين 50 سيارة؛ بسعر 158.4 ألف جنيه للوحدة.

أما شيفروليه أفيو فبلغت قيمة مبيعاتها 24 مليون جنيه موزعة بين 122 سيارة؛ بسعر 197 ألف جنيه للوحدة؛ فيما بلغت قيمة مبيعات طراز أوبترا 50 مليون جنيه موزعة بين 213 سيارة بواقع 213 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

وبلغت قيمة مبيعات شيفروليه كروز خلال يونيو الماضى 44.8 مليون جنيه موزعة بين 150 سيارة بسعر 299 ألف جنيه للوحدة.

«هيونداي» تحصد 383 مليون جنيه.. و»مازدا» 26.7 مليون

أسهمت الحصيلة المرتفعة من مبيعات طرازى «إلانترا» و»توسان» فى وصول إيرادات العلامة الكورية هيونداى خلال شهر يونيو الماضى إلى 383 مليون جنيه؛ من مختلف الطرازات الملاكى.

وبلغت قيمة مبيعات هيونداى توسان 128.3 مليون جنيه خلال يونيو الماضى موزعة بين 254 سيارة بسعر 505 آلاف جنيه للوحدة فيما وصلت قيمة مبيعات هيونداى إلانترا HD إلى 105.8 مليون جنيه من حصيلة بيع 454 سيارة بسعر 223 ألف جنيه للوحدة.

وسجلت هيونداى إلانترا AD إيرادات وصلت إلى 17.9 مليون جنيه من بيع 56 سيارة بسعر 320 ألف جنيه للوحدة؛ فيما بلغت مبيعات هيونداى نيو إلانترا 5.3 مليون جنيه من بيع 21 سيارة بسعر 255 ألف جنيه للوحدة.

وبالنسبة لإيرادات هيونداى فرنا فقد بلغت 90 مليون جنيه حيث باعت السيارة المجمعة محليا 600 وحدة خلال يونيو الماضى بسعر 150 ألف جنيه للوحدة، فيما وصلت قيمة مبيعات هيونداى أكسنت 17.7 مليون جنيه من بيع 86 وحدة بسعر 206 آلاف جنيه للسيارة الواحدة.

وسجل طراز هيونداى i10 إيرادات لم تتجاوز 179 ألف جنيه، وهيونداى جراند i10 نحو 458 ألف جنيه، وسولاريس 2.9 مليون جنيه، وهيونداى i30 نحو 1.2 مليون جنيه، وهيونداى سوناتا 6.3 مليون جنيه.

وسجلت العلامة التجارية اليابانية مازدا إيرادات إجمالية خلال شهر يونيو الماضى بقيمة 26.7 مليون جنيه؛ كان لطراز مازدا 3 نصيب الأسد منها.

وقد باعت مازدا 3 خلال يونيو المنصرم 70 سيارة محققة إيرادات إجمالية بقيمة 23.4 مليون جنيه؛ حيث بلغ سعر السيارة 335 ألف جنيه.

وبلغت إيرادات مازدا 2 نحو 3.2 مليون جنيه موزعة بين 12 سيارة بسعر 269 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات مازدا خلال النصف الأول من العام الجارى قد بلغت 432 سيارة موزعة بواقع 395 سيارة من طراز مازدا 3 و35 سيارة من مازدا 2؛ بالإضافة إلى سيارة واحدة من كل من مازدا CX9 ومازدا CX5 تم بيعهما خلال يناير 2017.

«شيري» تبيع بـ78.7 مليون جنيه.. و»جيلي» بـ33.2 مليون

بلغت الإيرادات الإجمالية لمبيعات العلامة الصينية شيرى خلال شهر يونيو الماضى، 78.7 مليون جنيه بعد بيع 428 سيارة من طرازى إنفى وتيجو.

وبلغت إيرادات شيرى إنفى خلال يونيو المنصرم 24.6 مليون جنيه موزعة بين 182 سيارة بسعر 135 ألف جنيه للوحدة. وقد شهدت شيرى إنفى تخفيضات كبيرة خلال الاسابيع الماضية ضمن الخصومات التى طرحها الوكيل بغية تنشيط المبيعات بعد الركود الذى أصاب القطاع خلال الشهور الماضية بسبب الارتفاعات غير المسبوقة فى الأسعار، وبهذه التخفيضات انضمت شيرى إنفى لقائمة أرخص 5 سيارات فى مصر.

أما شيرى تيجو فقد وصلت إيراداتها إلى 54.1 مليون جنيه موزعة بين 246 سيارة تم بيعها خلال يونيو 2017 بسعر 220 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

وبلغت حصيلة مبيعات العلامة الصينية جيلى خلال يونيو الماضى 33.2 مليون جنيه من بيع 228 سيارة.

واستحوذت جيلى إيمجراند 7 على نصيب الأسد من هذه المبيعات والإيرادات المتحققة بواقع 227 سيارة بقيمة 33.1 مليون جنيه بسعر 145 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

وكانت أسعار السيارة مع بداية العام الجارى تحلق فوق مستوى 180 ألف جنيه مما هوى بمبيعاتها بشكل كبير ودفع بالوكيل الرسمى للعلامة الصينية لخفض أسعارها لأقل من مستوى 150 ألف جنيه؛ حيث يؤكد موزعون بالسوق أن هذه التخفيضات أسهمت فى تحريك المبيعات خلال الأسابيع القليلة الماضية مقارنة بما كانت عليه فى وقت سابق.

وخلال يونيو الماضى أيضًا باعت جيلى سيارة من طراز باندينو 1500 سى سى بعد شهور عديدة من الغياب عن السوق المحلية؛ وقد بلغ سعر السيارة 105 ألف جنيه. لكنها لم تتوفر بعد فى السوق بالشكل الكافى.