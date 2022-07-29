ارتفاع أسعار السيارات.. «سيات تاراكو» تبدأ من 940 ألف جنيه

أرسلت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات سيات تاراكو بقيمة تتراوح بين 40 إلى 41 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

قفزت أسعار طرازات «سيات تاراكو» الفئة الأولى «Xcellence» إلى 940 ألف جنيه، مقابل 899 ألفًا سابقًا.

وارتفعت طرازات «تاراكو» الفئة الرابعة «FR» إلى 975 ألف جنيه، بدلًا من 935 ألفًا.

ينتمي طراز «سيارات تاراكو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.