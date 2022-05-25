ارتفاع أسعار السيارات.. «سوزوكي إسبريسو» تسجل 182 ألف جنيه خلال مايو

أخطرت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات سوزوكي إسبريسو بقيمة بلغت 5100 جنيهًا داخل السوق المحلية خلال شهر مايو الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سوزوكي»، ارتفعت أسعار طرازات «إسبريسو» إلى 182 ألف جنيه، بدلًا من 176.9 ألفًا سابقًا.

ينتمي طراز «اسبريسو» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات سوزوكي إسبريسو 2022

تقدم سيارات سوزوكي إسبريسو ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها«عدد 2 وسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامى – فرامل مانعة للانغلاق ABS».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات من بينها «مانع إدارة المحرك – حساسات ركن خلفية – مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين -قفل أمان للأبواب الخلفية – مرايات جانبية يدوية الضبط – وجنوط 14 بوصة».

زودت طرازات «إسبريسو» ببعض الكماليات الأخرى ومنها «مكيف هواء يدوي – زجاج كهرباء أمامي – إمكانية طى المقاعد الخلفية – باور سترينج – سنتر لوك».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «2 مكبر صوت – مخرج كهرباء 12 فولتا – لوحة عدادات رقمية، وغيرها».