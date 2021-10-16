سيــارات

ارتفاع أسعار السيارات.. زيادة 5000 جنيه «أوفر برايس» على «شانجان ألسفن» خلال أكتوبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 169 إلى 205 آلاف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 5:45 م, السبت, 16 أكتوبر 21 5:45 م, السبت, 16 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارت، عن فرض زيادات سعرية بشكل غير رسمى على طرازات «شانجان ألسفن» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال شهر أكتوبر الحالى.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم اقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «شانجان ألسفن» في مصر:

الفئةالسعر الرسمىالسعر التجاريمقدار الفروقات
M/T1651694
A/T L11851894
A/T L22002055
القيمة بآلاف جنيه
شانجان السفن 2022

مواصفات شانجان ألسفن Alsvin

دعمت سيارات «شانجان ألسفن Alsvin» الفئة الأولى «m/t» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

اقرأ أيضا  ارتفاع أسعار السيارات.. 15 ألف جنيه «أوفر برايس» على «ستروين سي إليزيه»

تقدم تلك الفئة ببعض المواصفات والتجهيزات «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات جانبية كهربائية الضبط، ولمبة شبورة خلفية، وعداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، وجنوط 14 بوصة ، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من «عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «فيات 500X» موديل 2022

فى المقابل، تقدم طرازات «شانجان السفن Alsvin» – الفئة الثانية «A/T L1» – بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 107 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

دعمت تلك الفئة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتحتوي على بعض التجهيزات والكماليات «مصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات كهربائية الضبط، وعداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، وجنوط 14 بوصة، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من “عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها”.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «إم جي 6» موديل 2022

زودت سيارات «شانجان السفن Alsvin» – الفئة الثالثة «A/T L2» – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها «جهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية، وسخانات بالزجاج الخلفي، وسخانات بالمرايات الجانبية، وخاصة التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق».

كما دعمت أيضًا ببعض الكماليات الأخرى «عجلة القيادة متعددة المهام، ومخرج كهرباء 12 فولت، وجنوط رياضية 15 بوصة، وحلية كروم بالشبكة الامامية، وإضاءة نهارية LED للمصابيح، وفتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».

سعر شانجان Alsvin
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«أوبترا» تقود تراخيص سيارات «شيفروليه» بوحدات المرور خلال سبتمبر (جراف)

أحمد عوض 4:32 م, السبت, 16 أكتوبر 21

سعر ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2022

المال - خاص 3:38 م, السبت, 16 أكتوبر 21

سعر ومواصفات «شيفروليه ماليبو» موديل 2022

المال - خاص 5:50 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

سعر ومواصفات «فيات 500» موديل 2022

المال - خاص 3:01 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

زيادة 6000 جنيه في أسعار سيارات «لادا جرانتا» خلال أكتوبر

المال - خاص 2:01 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

تعرف على أحدث أسعار سيارات «بي واي دي F3» بعد الزيادات الأخيرة

المال - خاص 1:54 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21