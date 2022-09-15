ارتفاع أسعار السيارات.. «تويوتا C-HR» تقدم بـ600 ألف جنيه

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات تويوتا C-HR التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.
وحددت أسعار طرازات تويوتا C-HR فئة «Dynamic» بقيمة بلغت 600 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالي.
وينتمي طراز «تويوتا C-HR» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 185 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك من طراز “CVT”.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.9 ثانية.