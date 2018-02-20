ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية يهدد فرص انتشارها بمصر

أحمد شوقي: قال اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات إن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في مصر يهدد فرص انتشارها، موضحا أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأسعار السيارات العادية، مشيرا إلى أن الشريحة الأكبر منها تتراوح أسعارها بين 800 ألف جنيه و3 ملايين جنيه. ولفت إلى ان اح

أحمد شوقي:





قال اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات إن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في مصر يهدد فرص انتشارها، موضحا أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأسعار السيارات العادية، مشيرا إلى أن الشريحة الأكبر منها تتراوح أسعارها بين 800 ألف جنيه و3 ملايين جنيه.

ولفت إلى ان احدى السيارات الكورية التي أعلن عن الاتجاه لطرحها في مصر خلال الفترة المقبلة يصل سعرها إلى نحو 900 ألف جنيه؛ بما يعزز فرص الاعتماد على السيارات الكهربائية المنتجة الصينية خاصة أن بكين قد قطعت شوطًا كبيرا على طريق تطوير تكنولوجيا هذه السيارات.

ولفت إلى أن بعض طرازات تسلا تتراوح أسعارها بين 2 و3 ملايين جنيه، موضحا أنه في حالة طرحها بمصر فإن مبيعاتها ستكون محدودة حيث ستقبل عليها فئات من ذوي الدخول المرتفعة باعتبارها الأكثر راحة ورفاهية كما أنها أعلى أمانًا وأقل في تكاليف التشغيل.

واستطرد أن الصين تعتبر الأعلى في العالم من حيث الاعتماد على السيارات الكهربائية فقد قطعت خلال العام الماضي نحو 14 مليون ميل بالصين مقابل 8 ملايين في أوروبا و6 ملايين ميل في أمريكا الشمالية و1.3 مليون ميل باليابان وكوريا الجنوبية.

ولفت إلى أن تسلا تعد الشرك العالمية الأولى في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية ثم تحالف نيسان ورينو ثم جنرال موتورز التي ضخت استثمارات كبيرة لتطوير هذه السيارات.

وأشار إلى ضرورة نشر ثقافة استهلاكية بمصر تعتمد على أن اسعار السيارات الكهربائية المرتفعة تتضمن إلى جانب ثمن السيارة تكاليف تشغيلها بالنظر إلى أن تكلفة الطاقة بالسيارات الكهربائية تقل بنحو 80% عن السيارات التي تستخدم الوقود التقليدي اعتمادًا على الشحن الكهربائي كما أنها تتضمن تكاليف الصيانة أخذا في الاعتبار أن هذه السيارات تعد الأقل من حيث معدلات الأعطال.

ولفت إلى أنه يوجد بالعالم حاليا نحو 3 ملايين سيارة كهربائية ويتوقع أن تصل عام 2040 لنحو 600 مليون سيارة، كما أن بعض الدول قد أعلنت أنها ستحظر تسيير السيارات العادية بحلول 2040، كما أنه يتم حاليا إجراء الدراسات المطلوبة لتقليل أسعار البطارايات وتقليل وزنها.