ارتفاع أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على «شيفروليه أوبترا» إلى 22 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 241 إلى 249.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

رفع عدد من موزعي وتجار السيارات، قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها بشكل غير رسمى على طرازات «شيفروليه أوبترا» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 20 إلى 22 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار طرازات «شيفروليه أوبترا» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات H/L 221 241 20 T/L 227.5 249.5 22 القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز «اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.