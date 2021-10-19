ارتفاع أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على «هيونداي أكسنت RB» إلى 30 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 252 إلى 290 ألف جنيه لمختلف الفئات

رفع عدد من موزعي وتجار السيارات قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها بشكل غير رسمى على طرازات «هيونداي أكسنت RB» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 28 و30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار طرازات «هيونداي أكسنت RB» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Tinted 224 252 28 SR 234 262 28 DAB ABS 240 270 30 Highline 260 290 30 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.