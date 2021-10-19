سيــارات

ارتفاع أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على «هيونداي أكسنت RB» إلى 30 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 252 إلى 290 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 5:04 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 5:04 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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رفع عدد من موزعي وتجار السيارات قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها بشكل غير رسمى على طرازات «هيونداي أكسنت RB» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 28 و30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار طرازات «هيونداي أكسنت RB» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Tinted22425228
SR23426228
DAB ABS24027030
Highline26029030
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

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بقلم المال - خاص

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