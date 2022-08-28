ارتفاع أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على «فيات تيبو» إلى 120 ألف جنيه

اتجه عدد من موزعى السيارات لرفع قيمة الزيادات السعرية غير رسمية التى يفرضونها على طرازات فيات تيبو تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة وصلت إلى 120 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

ويوضح الجدول التالى؛ قائمة أحدث أسعار سيارات فيات تيبو في مصر:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Entry 400 500 100 MID 450 570 120 High line 500 620 120 القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز «فيات تيبو» لفئة السيارات “السيدان”، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت سيارات «تيبو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية وجانبية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD – حساسات ركن خلفية – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مثبت سرعة – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مصابيح ضباب خلفية – تكييف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج خلفي كهربائي – مصابيح ضباب أمامية – مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم – جهاز تحديد المواقع – GPS – كاميرا خلفية، كما تحتوى على شاشة وسائط تعمل باللمس 5 بوصة – بلوتوث – مخرج AUX، وغيرها».