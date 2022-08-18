ارتفاع أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على «سيات إبيزا» إلى 140 ألف جنيه

اتجه عدد من موزعي سيارات «سيات» لرفع قيمة الزيادات السعرية غير رسمية التى يفرضونها على طرازات «إبيزا» تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة تصل إلى 140 ألف جنيه لبعض الفئات، مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكيل المحلى.

ويوضح الجدول التالى؛ أحدث أسعار طرازات سيات إبيزا في مصر:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات FR 490 630 140 القية بألاف جنيه

وينتمي طراز «ابيزا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو”، يخرج قوة قدرها 115 “حصان” وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 10 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.