ارتفاع أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على «MG5» إلى 40 ألف جنيه

قرر عدد من الموزعين المعتمدين لـ«MG» رفع قيمة الزيادات السعرية التي يفرضونها على طرازات MG5 لتصل إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول في قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

وأرجع أحد الموزعين المعتمدين لـ«MG» ارتفاع أسعار سيارات «إم جي 5»، إلى نقص أعداد الكميات والحصص الموردة من جانب الوكيل المحلي، موضحا أن الاتجاه العام لدى موزعي السيارات يسير نحو رفع أسعار طرازاتهم بشكل غير رسمى تحت مسمى “الأوفر برايس”؛ في محاولة للحفاظ على إيراداتهم ونسب ربحيتهم.

ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار سيارات MG5 في مصر:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات STD 325 365 40 Comfort 350 390 40 Luxury 370 410 40 القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز MG 5 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن MG يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.