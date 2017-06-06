ارتفاع أسعار السويس للصلب.. والطن يسجل 10200 جنيه

عمر سالمعلمت "المال" أن شركة السويس للصلب قامت بزيادة أسعارها بنحو 200 جنيه بداية من اليوم 7 يونيو ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.وكشف أحد وكلاء الشركة، فى تصريحات، للمال، أن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن بداية من اليوم 7 يونيو سيصل لنحو 10075 جنيهًا للتجار، مقابل 9900 جنيه للطن م

عمر سالم

علمت “المال” أن شركة السويس للصلب قامت بزيادة أسعارها بنحو 200 جنيه بداية من اليوم 7 يونيو ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.





وكشف أحد وكلاء الشركة، فى تصريحات، للمال، أن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن بداية من اليوم 7 يونيو سيصل لنحو 10075 جنيهًا للتجار، مقابل 9900 جنيه للطن منتصف مايو الماضي.

وأوضح التاجر أن سعر الطن شاملًا الضريبة سيصل إلى 10175 جنيهًا للمستهلك بدلًا من 10 آلاف جنيه خلال مايو الماضى.