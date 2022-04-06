ارتفاع أسعار السلع يدفع ألمانيا لتحديد زجاجة زيت وكيس دقيق لكل مواطن بمحال البقالة￼

تتعرض دول أوروربا لحالة من التأثر الشديد بارتفاعات الأسعار، على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية التى تسببت فى ارتفاعات شديدة فى أسعار المواد الغذائية وغيرها من المنتجات، الأمر الذى أدى إلى تعرض بعض الدول لزيادة فى نسبة التضخم، وقلة المعروض من المنتجات.

وشهدت -وفقًا لموقع أكسترا نيوز- أسعار السلع الاستهلاكية فى ألمانيا زيادة 20%، وعلى إثر هذا الأمر فقد حددت السلطات الألمانية، زجاجة زيت واحدة وكيس دقيق واحد لكل مواطن، فيما حذر نائب الأمين العام لاتحاد المزاعين الألمان من زيادة الأسعار بصورة أكبر فى يونيو المقبل، يأتى هذا وسط توقعات بارتفاع نسبة التضخم فى ألمانيا لـ17%.