عقـــارات

ارتفاع أسعار الزلط والسن والجبس خلال يناير

رضوى عبد الرازقارتفعت أسعار الزلط والسن والجبس، خلال شهر يناير، مقارنة بديسمبر الماضي، بينما استقر الجير، وذلك حسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بديسمبر ويناير 2017: &n