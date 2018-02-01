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ارتفاع أسعار الزلط والسن والجبس خلال يناير

رضوى عبد الرازقارتفعت أسعار الزلط والسن والجبس، خلال شهر يناير، مقارنة بديسمبر الماضي، بينما استقر الجير، وذلك حسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بديسمبر ويناير 2017: &n
3:08 م, الخميس, 1 فبراير 18 3:08 م, الخميس, 1 فبراير 18

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رضوى عبد الرازق

ارتفعت أسعار الزلط والسن والجبس، خلال شهر يناير، مقارنة بديسمبر الماضي، بينما استقر الجير، وذلك حسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:
 
الزلط:

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

ديسمبر

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

15.9 %

5.6%

82

95

90

م3

مخصوص

0%

4 %

130

130

125

م3

فينو

 

السن

   

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

ديسمبر

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

81.8%

42.9%

55

100

70

م3

سن2- مقاس 22

  

الجبس

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

17.2%

8%

760

891

825

طن

فاخر للفرم والحليات والمصيص

15%

0 %

574

660

660

طن  

مكلسن للتشغيل

 

الجير

معدل التغير

 

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

35.8%

9.4%

1469

1995

1995

الطن

المطفأ

 

 

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