ارتفاع أسعار الزلط والسن والجبس خلال يناير

رضوى عبد الرازق
ارتفعت أسعار الزلط والسن والجبس، خلال شهر يناير، مقارنة بديسمبر الماضي، بينما استقر الجير، وذلك حسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:
الزلط:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
ديسمبر
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
15.9 %
5.6%
82
95
90
م3
مخصوص
0%
4 %
130
130
125
م3
فينو
السن
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
ديسمبر
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
81.8%
42.9%
55
100
70
م3
سن2- مقاس 22
الجبس
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
17.2%
8%
760
891
825
طن
فاخر للفرم والحليات والمصيص
15%
0 %
574
660
660
طن
مكلسن للتشغيل
الجير
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
35.8%
9.4%
1469
1995
1995
الطن
المطفأ