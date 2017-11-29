ارتفاع أسعار الزلط والجير خلال نوفمبر.. واستقرار الجبس

رضوى عبد الرازق
ارتفعت أسعار الزلط والسن والجير، خلال شهر نوفمبر الجارى، واستقرت أسعار الجبس، مقارنة بأكتوبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بأكتوبر الماضى نوفمبر 2016:
الزلط
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
26.8 %
5.9%
70
90
85
م3
مخصوص
8.3%
4 %
120
130
125
م3
فينو
السن
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
52.2%
7.7%
46
70
65
م3
سن2- مقاس 22
الجبس
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
19%
0%
693
825
825
طن
فاخر للفرم والحليات والمصيص
33.3%
0 %
495
660
660
طن
مكلسن للتشغيل
الجير
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
35.8%
9.4%
1469
1995
1824
الطن
المطفأ