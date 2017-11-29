عقـــارات

ارتفاع أسعار الزلط والجير خلال نوفمبر.. واستقرار الجبس

رضوى عبد الرازقارتفعت أسعار الزلط والسن والجير، خلال شهر نوفمبر الجارى، واستقرت أسعار الجبس، مقارنة بأكتوبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بأكتوبر الماضى ن
29 نوفمبر، 2017 29 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

رضوى عبد الرازق

ارتفعت أسعار الزلط والسن والجير، خلال شهر نوفمبر الجارى، واستقرت أسعار الجبس، مقارنة بأكتوبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بأكتوبر الماضى نوفمبر 2016:

الزلط

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

26.8 %

5.9%

70

90

85

م3

مخصوص

8.3%

4 %

120

130

125

م3

فينو

 

السن

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

52.2%

7.7%

46

70

65

م3

سن2- مقاس 22

 

الجبس

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

19%

0%

693

825

825

طن

فاخر للفرم والحليات والمصيص

33.3%

0 %

495

660

660

طن  

مكلسن للتشغيل

 

الجير

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

35.8%

9.4%

1469

1995

1824

الطن

المطفأ

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً