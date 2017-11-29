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ارتفاع أسعار الزلط والجير خلال نوفمبر.. واستقرار الجبس

رضوى عبد الرازقارتفعت أسعار الزلط والسن والجير، خلال شهر نوفمبر الجارى، واستقرت أسعار الجبس، مقارنة بأكتوبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جدوال بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير، مقارنة بأكتوبر الماضى ن