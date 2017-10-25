ارتفاع أسعار الزبد 100% يهدد الكرواسون الفرنسى

خالد بدر الدينقفزت أسعار الزبد فى فرنسا بأكثر من 100 % منذ العام الماضي وحتى الآن ليتجاوز سعر الكيلوجرام 6 يورو (7.05 دولار) لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، مما أدى إلى تعريض الكرواسون الفرنسى الشهير لخطر ارتفاع أسعاره لأن الزبد يمثل 25% من مكوناته.وذكرت وكالة رويترز أن فرنسا تعانى نقص الزبد الذى ا

خالد بدر الدين

قفزت أسعار الزبد فى فرنسا بأكثر من 100 % منذ العام الماضي وحتى الآن ليتجاوز سعر الكيلوجرام 6 يورو (7.05 دولار) لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، مما أدى إلى تعريض الكرواسون الفرنسى الشهير لخطر ارتفاع أسعاره لأن الزبد يمثل 25% من مكوناته.

وذكرت وكالة رويترز أن فرنسا تعانى نقص الزبد الذى اختفى من على أرفف بعض المتاجر الكبيرة، كما يرتفع سعر الكرواسون أشهر طعام للفرنسيين مما سبب صداعا للحكومة التي تسعى لتحسين الظروف حتى تصبح سلسلة الغذاء أفضل بالنسبة للمزارعين.

وجاء العجز فى إنتاج الكرواسون نتيجة تراجع إنتاج الحليب وكثافة الطلب على الزبد في العالم إذ زاد إقبال المستهلكين عليه مع اتجاه علماء الأغذية لاعتبار الزبد الطبيعى مفيدا لصحة الإنسان بعد أن كان يعد فى السابق من المأكولات غير الصحية.

وأدى ارتفاع الأسعار وتراجع إمدادات منتجات الألبان في فرنسا إلى ضغوط على المنتجين وشركات الأغذية فأوقف بعضها عمليات توصيل البضائع فيما تفكر شركات أخرى في وضع التكاليف المرتفعة على كاهل باعة التجزئة والتجار الكبار.

وقال سمير كيشو الذي يملك مخبزا تقليديا في باريس إنه لم يرفع بعد أسعاره بسبب ارتفاع أسعار الزبد لكنه قد يضطر لهذا قريبا ومع اقتراب عطلات نهاية العام والاستعدادات لعيد الميلاد خاصة حلوى جاليت ديه روا التي تتطلب الكثير من الزبد وإذا لم يحدث تراجع كبير فسيلجأ إلى رفع السعر.

وظهر العجز على أرفف الزبد في بعض المتاجر الكبيرة في العاصمة ومناطق أخرى في فرنسا وعلقت بعض المحلات لافتات تعلن وجود نقص في بعض الأنواع.

ويشكو أصحاب مزارع منتجات الألبان من أنهم لا يستفيدون كثيرا من ارتفاع أسعار الزبد في السوق ويقولون إن ما يحصلون عليه من مال يكون في الأغلب مرتبطا بأسعار الحليب خاصة المجفف الأرخص ثمنا.

وتسلط مشاكل نقص المعروض من الزبد الضوء على تحديات تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للوفاء بتعهد قطعه أثناء الانتخابات لتغيير الممارسات في سلسلة الغذاء حتى يتسنى للمزارعين الحصول على صفقات أفضل.

وهون ستيفان ترافير وزير الزراعة من إمكانية حدوث عجز حاد لكنه قال للبرلمان أمس الثلاثاء إنه يجب أن يتفق باعة التجزئة والموردون على تعديل الأسعار لاستمرار عمليات توصيل البضائع.